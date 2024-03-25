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Kayseri ve Niğde için uyarı geldi

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Kayseri ve Niğde’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Kayseri ve Niğde’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

Kayseri ve Niğde için uyarı geldi mask
Kayseri ve Niğde için uyarı geldi
Kayseri ve Niğde için uyarı geldi
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Elektrik sağlayıcıları tarafından Kayseri ve Niğde’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Kayseri ve Niğde’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

Kayseri ve Niğde için uyarı geldi

KCETAŞ tarafından da Kayseri’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bu açıklamaya göre Kayseri’de:

“Yarın 09.00 ila 17.30 saatleri arasında Bünyan / Talas ilçesine bağlı Akmescit, Alaybeyli mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 17.30 saatleri arasında Yeşilhisar ilçesine bağlı Erdemli, Gülbayır mahallelerine,

Kayseri ve Niğde için uyarı geldi

Yarın 09.15 ila 17.00 saatleri arasında İncesu / Develi ilçesine bağlı Semerkent, Subaşı, Şeyhşaban, Kulpak mahallelerine,

Yarın 10.00 ila 11.00 saatleri arasında Bünyan ilçesine bağlı Akmescit Mahallesi’ne” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Kayseri ve Niğde için uyarı geldi

MEDAŞ, Niğde’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Niğde’de:

“Yarın 09.00 ila 13.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı İlhanlı Mahallesi’ne,

Yarın 09.30 ila 13.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Bağlama Beldesi; Cumhuriyet Mahallesi, Hürriyet Mahallesi bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Kayseri ve Niğde için uyarı geldi

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25 Mar 2024 - 10:21 - Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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