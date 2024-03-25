25 Mart 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 25 Mart 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 25 Mart 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
25 Mart 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
“Derman Eczanesi
Sivas Caddesi, Zafer Benzinlik yanı, No:40, Battalgazi
24 saat açık
Botanik Eczanesi
İpek Caddesi, Fırat Mahallesi, Venüs Sokak, (20 Mayıs Vakıf Lisesi civarı) No:36/A
24 saat açık
Leyla Eczanesi
Şeyhbayram Mahallesi, Nenehatun Sokak, N:38/A Şeybayram Cami altı, Kıvanç Ekmek karşısı,
24 saat açık
Turancı Eczanesi
Karakavak Mahallesi, Sevkat Sokak, No:2/C, Gözde Akademi Hastanesi arkası
24 saat açık
Betül Eczanesi
Alacakapı Mahallesi, Kırkgöz Caddesi, Hasırcılar yolu, Opet devamı
24 saat açık”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.