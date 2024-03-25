- Sağlık

25 Mart 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

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“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 25 Mart 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 25 Mart 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

25 Mart 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler mask
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“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 25 Mart 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 25 Mart 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

25 Mart 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

“Derman Eczanesi

Sivas Caddesi, Zafer Benzinlik yanı, No:40, Battalgazi

24 saat açık

Botanik Eczanesi

İpek Caddesi, Fırat Mahallesi, Venüs Sokak, (20 Mayıs Vakıf Lisesi civarı) No:36/A

24 saat açık

Leyla Eczanesi

Şeyhbayram Mahallesi, Nenehatun Sokak, N:38/A Şeybayram Cami altı, Kıvanç Ekmek karşısı,

24 saat açık

Turancı Eczanesi

Karakavak Mahallesi, Sevkat Sokak, No:2/C, Gözde Akademi Hastanesi arkası

24 saat açık

Betül Eczanesi

Alacakapı Mahallesi, Kırkgöz Caddesi, Hasırcılar yolu, Opet devamı

24 saat açık”

 

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25 Mar 2024 - 10:19 Malatya- Sağlık

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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