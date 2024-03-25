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Malatya’da hava nasıl olacak?

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Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü tarafından hava tahmin raporu yayınlandı. Malatya’da bölge genelinde havanın genelinde havanın, parçalı bulutlu geçeceği, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredeceği, rüzgârın değişik yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği bildirildi.

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Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü tarafından hava tahmin raporu yayınlandı. Malatya’da bölge genelinde havanın genelinde havanın, parçalı bulutlu geçeceği, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredeceği, rüzgârın değişik yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği bildirildi.

Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü Malatya için şu uyarılara yer verdi:

“Çığ tehlikesi uyarısı: Bölgemizin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerinde çığ riski bulunduğundan vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Buzlanma ve don uyarısı: Seyreden düşük sıcaklıklara bağlı olarak sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (buzlanma, don, ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”

Öte yandan Malatya-Merkez ve ilçelerindeki hava sıcaklık derecelerinin de verildiği açıklamada hava sıcaklıklarının şu şekilde olması bekleniyor:

 “Merkez: Parçalı bulutlu 16 derece,

Akçadağ: Parçalı bulutlu 15 derece,

Arapgir: Parçalı bulutlu 10 derece,

Arguvan: Parçalı bulutlu 12 derece,

Battalgazi: Parçalı bulutlu 16 derece,

Darende: Parçalı bulutlu 15 derece,

Doğanşehir: Parçalı bulutlu 13 derece,

Doğanyol: Parçalı bulutlu 14 derece,

Hekimhan: Parçalı bulutlu 13 derece,

Kale: Parçalı bulutlu 14 derece,

Kuluncak: Parçalı bulutlu 12 derece,

Pütürge: Parçalı bulutlu 12 derece,

Yazıhan: Parçalı bulutlu 16 derece,

Yeşilyurt: Parçalı bulutlu 15 derece.”

 

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25 Mar 2024 - 10:13 Malatya- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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