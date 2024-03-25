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Malatya’da 7 ilçe 52 mahalle etkilenecek

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FEDAŞ tarafından Malatya’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FEDAŞ Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Malatya’da 7 ilçe 52 mahalle etkilenecek mask
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FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre:

“Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi’ne,

Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Kale ilçesine bağlı Kaleköy Mahallesi’ne,

Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yazıhan ilçesine bağlı Durucasu, Bahçelievler, Kömüşhan, Hamidiye, Bereketli, Sürür mahallelerine,

Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Hekimhan ilçesine bağlı Sarıkız, Yayladam, Dursunlu, Karaçayır, Kızılhisar mahallelerine,

Bugün 09.00 ila 14.00 saatleri arasında Doğanşehir ilçesine bağlı Polat, Fındık, Çavuşlu, Yolkoru mahallelerine,

Bugün 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Duruldu, Görgü, Seyituşağı, İkizce mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Esenli, Aşağıörükçü, Yukarıörükçü, Eğin mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Hekimhan ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesi’ne,

Yarın 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Pütürge ilçesine bağlı Ağalar Mahallesi’ne,

Yarın 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Bahri, Kozluca, Darıca, Yaylımlı, Develi, Yalınkaya, Sarıhacı, Bayramuşağı, Tataruşağı, Durulova, Kahyalı, Ortaköy, Kepez, Doğu, Demirciler, Gürkaynak, Dümüklü, Doğanlar, Taşevler, Bekiruşağı, Çevirme, Harunuşağı, Hançerli, Çakıllıpınar, Büyükçimiş mahallelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

 

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25 Mar 2024 - 09:40 Malatya- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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