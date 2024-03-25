3 kilo işlenmemiş altın ele geçirildi

Hakkâri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan yol kontrolü sırasında durdurulan bir araçta gerçekleştirilen arama sonucunda 3 kilo işlenmemiş ve preslenmiş altın bulundu.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, arama sırasında hareketlerinden şüphelenilen 2 kişinin üzerinde yapılan kaba üst aramasında altınların ele geçirildiği belirtildi. Şüpheli şahıslar hakkında adli işlemlere başlandığı ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı