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Fenerbahçe, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü mask
Fenerbahçe, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen çalışma; koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla da tamamlandı.
Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.

Fenerbahçe, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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25 Mar 2024 - 00:54 - Spor

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