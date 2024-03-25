13 yaşındaki engelli çocuktan 2 gündür haber alınamıyor

Van'ın Başkale ilçesine bağlı Eşmepınar Mahallesi'nde ikamet eden 13 yaşındaki engelli Berat Şahin'den 2 gündür haber alınamıyor.
Ailenin daha önce de benzer durumlar yaşadığını ancak çocuklarının kısa sürede bulunduğunu belirtmesi üzerine jandarmaya kayıp başvurusunda bulunuldu. Jandarma ekipleri, bölgede arama çalışmalarını sürdürüyor. Şahin ailesi,
"Çocuğumuzu gören ya da yerini bilenlerin jandarmaya insanlık namına haber vermelerini rica ediyoruz"
diyerek vatandaşlardan yardım istedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.