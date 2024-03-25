13 yaşındaki engelli çocuktan 2 gündür haber alınamıyor

Van'ın Başkale ilçesine bağlı Eşmepınar Mahallesi'nde ikamet eden 13 yaşındaki engelli Berat Şahin'den 2 gündür haber alınamıyor.

Ailenin daha önce de benzer durumlar yaşadığını ancak çocuklarının kısa sürede bulunduğunu belirtmesi üzerine jandarmaya kayıp başvurusunda bulunuldu. Jandarma ekipleri, bölgede arama çalışmalarını sürdürüyor. Şahin ailesi,

"Çocuğumuzu gören ya da yerini bilenlerin jandarmaya insanlık namına haber vermelerini rica ediyoruz"

diyerek vatandaşlardan yardım istedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı