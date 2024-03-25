Kaybolan 65 yaşındaki yaşlı adamı arama çalışmaları sürüyor

Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Görece köyünde yaşayan 65 yaşındaki Nasır Bülbül'den iki gündür haber alınamaması üzerine ailesi durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma Arama ve Kurtarma, AFAD ve Hizan Arama ve Kurtarma (HAKUT) ekipleri, kırsalda ve derede arama çalışması başlattı. HAKUT ekibinden Şerif Ekinci, 21 Mart'ta kaybolan vatandaş için arama kurtarma çalışması başlattıklarını belirterek,

"Dere kenarında ceketi katlanmış bir şekilde bulundu. Üzerinde takma dişleri vardı. Tüm çalışmalara rağmen kendisi henüz bulunamadı. Ekiplerin arama çalışmaları devam ediyor"

dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı