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72 yaşındaki adam evde ölü bulundu

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Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi'nde, N.Ö. isimli 72 yaşındaki adamın evinin banyosunda hareketsiz şekilde yatarken bulunması üzerine eşi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

72 yaşındaki adam evde ölü bulundu mask
72 yaşındaki adam evde ölü bulundu
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi'nde, N.Ö. isimli 72 yaşındaki adamın evinin banyosunda hareketsiz şekilde yatarken bulunması üzerine eşi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

72 yaşındaki adam evde ölü bulundu

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, N.Ö.'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından yaşlı adamın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

72 yaşındaki adam evde ölü bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Kayseri, Kocasinan, Sahabiye Mahallesi, yaşlı adam, bayo, vefat, morg, soruşturma

25 Mar 2024 - 00:43 - Gündem

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