72 yaşındaki adam evde ölü bulundu

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Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi'nde, N.Ö. isimli 72 yaşındaki adamın evinin banyosunda hareketsiz şekilde yatarken bulunması üzerine eşi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, N.Ö.'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından yaşlı adamın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı