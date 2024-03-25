Yeni yapılan balkonun çökmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti

Samsun'un Terme ilçesine bağlı Bazlamaç Mahallesi'nde, evine yeni yaptığı balkonun çökmesi sonucu Ahmet Dişikara adlı bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, inşaat iskelesini sökerken kalıbın patlaması sonucu moloz altında kalan Dişikara için olay yerine AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kurtarma çalışmalarının ardından sağlık ekipleri, Dişikara'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Dişikara'nın cansız bedeni Terme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı