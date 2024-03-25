400 işçinin kaldığı konteynerdeki yangın söndürüldü

Kahramanmaraş'ın merkez Dulkadiroğlu ilçesinde bir şantiyede inşaat işçilerinin kaldığı konteynerde meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Olayda, 18 yatakhane tipi konteyner kullanılamaz hale geldi.

Büyükşehir Belediye İtfaiye Daire Başkanlığı'na ait ekiplerin 33 arasöz ve 53 personel ile yangına müdahale ettiği belirtildi. İtfaiye ekiplerinin çabaları sonucunda yangının büyümeden kontrol altına alındığı, ancak 18 konteynerin zarar gördüğü aktarıldı. Bölgede toplam 100 konteyner bulunduğu ve 400 işçinin kaldığı bilgisi paylaşıldı.

İnşaat işçisi Nedim Günay, yangınla ilgili,

"İlk önce küçük bir alevdi, söndürmeye çalıştık ancak başaramadık. Canımızı kurtardık, ancak insanların elbiseleri ve konteynerde zarar gördü"

dedi.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer de olay yerinde incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı. Vali Ünlüer, yangının ardından yaptığı açıklamada, yangının elektrik kontağından kaynaklandığını belirterek, herhangi bir can kaybının olmadığını ve yangının söndürüldüğünü dile getirdi. Yangın sonrası işçilerin kalacak yerlerinin ayarlanacağını ve detaylı bir araştırmanın yapılacağını vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı