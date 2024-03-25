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Müstakil evde çıkan yangın korkuttu

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Keykubat Mahallesi'nde bulunan bir müstakil evde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Müstakil evde çıkan yangın korkuttu mask
Müstakil evde çıkan yangın korkuttu
Müstakil evde çıkan yangın korkuttu
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Keykubat Mahallesi'nde bulunan bir müstakil evde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Müstakil evde çıkan yangın korkuttu

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Müstakil evde çıkan yangın korkuttu

Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangın diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı ancak evde büyük çapta hasar meydana geldi. Yangının söndürülmesi için ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Müstakil evde çıkan yangın korkuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Kayseri, Melikgazi, Keykubat Mahallesi, müstakil ev, yangın, ihbar, itfaiye, soruşturma

25 Mar 2024 - 00:35 - Gündem

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