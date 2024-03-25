Müstakil evde çıkan yangın korkuttu

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Keykubat Mahallesi'nde bulunan bir müstakil evde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangın diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı ancak evde büyük çapta hasar meydana geldi. Yangının söndürülmesi için ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.