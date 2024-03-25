Müstakil evde çıkan yangın korkuttu

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Keykubat Mahallesi'nde bulunan bir müstakil evde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangın diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı ancak evde büyük çapta hasar meydana geldi. Yangının söndürülmesi için ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı