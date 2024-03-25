Şırnak-Hakkari karayolu çökme nedeniyle trafiğe kapatıldı

Şırnak Valiliği ve Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalara göre, Uludere ilçesi Ortabağ köyü güzergahında meydana gelen çökme sonucu Şırnak-Hakkari D-400-33 Kontrol Kesim No’lu yolun 14-15 kilometreleri arasının trafiğe kapatıldığı belirtildi.
Aşırı yağışların yol üzerinde heyelana sebep olduğu ve yolun çökmeler ve çatlaklarla zarar gördüğü ifade edildi. Şırnak Valiliği, otomobil ve diğer küçük araçların kullanması için Ortabağ köyü içerisinde alternatif bir yol belirlediklerini duyurdu. Karayolları Genel Müdürlüğü ise hafif taşıtlar için Ortabağ köyü içerisindeki alternatif yoldan ulaşımın sağlandığını açıkladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.