Şırnak-Hakkari karayolu çökme nedeniyle trafiğe kapatıldı

Şırnak Valiliği ve Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalara göre, Uludere ilçesi Ortabağ köyü güzergahında meydana gelen çökme sonucu Şırnak-Hakkari D-400-33 Kontrol Kesim No’lu yolun 14-15 kilometreleri arasının trafiğe kapatıldığı belirtildi.

Aşırı yağışların yol üzerinde heyelana sebep olduğu ve yolun çökmeler ve çatlaklarla zarar gördüğü ifade edildi. Şırnak Valiliği, otomobil ve diğer küçük araçların kullanması için Ortabağ köyü içerisinde alternatif bir yol belirlediklerini duyurdu. Karayolları Genel Müdürlüğü ise hafif taşıtlar için Ortabağ köyü içerisindeki alternatif yoldan ulaşımın sağlandığını açıkladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı