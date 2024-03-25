25 Mar 2024 - 00:20- Gündem G:

Kar fırtınası sonrası mahsur kalanlar kurtarıldı

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Bingöl, Genç ilçesine bağlı Yolaçtı köyü Coşkunlar mezrasında, Yusuf Yalçın ve arkadaşlarının yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım yollarının kapanması sonucu boş bir evde mahsur kaldıkları ihbarı üzerine, bölgeye arama kurtarma ekipleri ve jandarma personeli sevk edildiği bildirildi.

Kar fırtınası sonrası mahsur kalanlar kurtarıldı mask
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Bingöl, Genç ilçesine bağlı Yolaçtı köyü Coşkunlar mezrasında, Yusuf Yalçın ve arkadaşlarının yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım yollarının kapanması sonucu boş bir evde mahsur kaldıkları ihbarı üzerine, bölgeye arama kurtarma ekipleri ve jandarma personeli sevk edildiği bildirildi.

Kar fırtınası sonrası mahsur kalanlar kurtarıldı

Yapılan açıklamada, ambulans ve Özel İdare ekiplerinin de bölgeye yönlendirildiği belirtilirken, yoğun kar ve tipi nedeniyle yol açma çalışmalarının 2-3 gün süreceği öngörüldüğü ifade edildi. Bu süreçte afetzede vatandaşların kurtarılması için bölgeye helikopter görevlendirilmesi yapıldığı kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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25 Mar 2024 - 00:20 - Gündem

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