Kar fırtınası sonrası mahsur kalanlar kurtarıldı

Bingöl, Genç ilçesine bağlı Yolaçtı köyü Coşkunlar mezrasında, Yusuf Yalçın ve arkadaşlarının yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım yollarının kapanması sonucu boş bir evde mahsur kaldıkları ihbarı üzerine, bölgeye arama kurtarma ekipleri ve jandarma personeli sevk edildiği bildirildi.
Yapılan açıklamada, ambulans ve Özel İdare ekiplerinin de bölgeye yönlendirildiği belirtilirken, yoğun kar ve tipi nedeniyle yol açma çalışmalarının 2-3 gün süreceği öngörüldüğü ifade edildi. Bu süreçte afetzede vatandaşların kurtarılması için bölgeye helikopter görevlendirilmesi yapıldığı kaydedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.