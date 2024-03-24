Drift yapan otomobil sürücülerine ağır para cezası ve araç bağlama işlemi

Kayseri'de, Kocasinan ilçesi Yeni Sanayi Bölgesi'nde drift yapan iki otomobil sürücüsüne ciddi bir ceza kesildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda tespit edilen bu olayda, araç sürücülerine toplamda 64 bin 468 TL para cezası uygulandı ve araçları bağlandı.
Drift yapmanın tehlikeli ve yasa dışı olduğu bilinciyle, emniyet güçleri tarafından sıkı denetimlerin yapıldığı belirtiliyor. Drift gibi tehlikeli sürüş davranışlarına karşı alınan bu tür önlemlerin, trafik güvenliğinin sağlanması açısından oldukça önemli olduğu vurgulanıyor.
Kayseri'de yapılan bu operasyon, trafik kurallarına uymayan sürücülere karşı caydırıcı bir önlem olarak değerlendiriliyor. Trafik kurallarına uymayan sürücülere ciddi para cezaları uygulanması ve araçlarının bağlanması gibi adımların, trafikte güvenliği sağlamak adına önemli bir rol oynadığı ifade ediliyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.