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A Milli Takım, Avusturya maçı hazırlıklarını sürdürdü

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EURO 2024 finalistlerinden Avusturya ile 26 Mart Salı günü Viyana'da özel maçta karşılaşacak A Milli Takım, müsabakanın hazırlıklarına Budapeşte'de yaptığı antrenmanla devam etti.

A Milli Takım, Avusturya maçı hazırlıklarını sürdürdü mask
A Milli Takım, Avusturya maçı hazırlıklarını sürdürdü
A Milli Takım, Avusturya maçı hazırlıklarını sürdürdü
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EURO 2024 finalistlerinden Avusturya ile 26 Mart Salı günü Viyana'da özel maçta karşılaşacak A Milli Takım, müsabakanın hazırlıklarına Budapeşte'de yaptığı antrenmanla devam etti.

A Milli Takım, Avusturya maçı hazırlıklarını sürdürdü

Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde, BVSC-Zuglo Kulübü'nün tesislerinde tam kadro gerçekleştirilen idman ısınma hareketleri ile başladı. Ardından taktiksel çalışmalar ve dar alanda çift kale maç yapıldı.
A Milli Takım, yarın saat 11.00'de aynı tesiste ilk 15 dakikası basına açık olarak yapacağı idmanla Avusturya maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
Öte yandan antrenmanı T.C. Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu ve TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi de takip etti.

A Milli Takım, Avusturya maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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24 Mar 2024 - 22:44 - Spor

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