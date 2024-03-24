YDS/1 sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2024-YDS/1), bugün yapıldı. Peki, sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte cevabı…

Sınav için 402 bina ve 4 bin 974 salon kullanıldı. Sınavda emniyet dahil 17 bin 519 görevli yer aldı. Sınav, 87 sınav merkezinde saat 10.15'te başladı. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı. 13.15’te sona eren sınavda ek süre verilmesine uygun bulunan engelli adaylar 30 dakika ilave sürelerini kullanabildi.

SINAV 20 DİLDE UYGULANDI

YDS/1 20 dilde uygulandı. En fazla aday 96 bin 757 ile İngilizce'de sınava katıldı. 8 bin 282 aday Arapça, 4 bin 136 aday Almanca dillerinde sınava katıldı. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce, Rusça dillerinden sınava katılacak adaylara çoktan seçmeli 80 soru soruldu. Diğer dillerden sınava katılacak adaylara yabancı dilden Türkçe’ye ve Türkçe’den yabancı dile çeviri şeklinde uygulama yapıldı.

SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri açık bulunduruldu. Sınav sonuçları ise 25 Nisan'da, yani yarın açıklanacak.