Bugün Malatya’da neler oldu?

Malatya’da bugün neler oldu? Hangi gelişmeler yaşandı? Malatya özelinde yaşanan son dakika haberler nelerdi? İşte BUSABAH Medya’nın gündemine yansıyan tüm gelişmeler…

O gün zaman buz tuttu! 15 yıldır yürekler ısınmadı

Tarihler 25 Mart 2009’u gösterdiğinde Kahramanmaraş yürekleri yakan bir kazaya sahne oldu. BBP'nin merhum lideri Muhsin Yazıcoğlu ile 5 kişiyi taşıyan helikopter Keş Dağı'na düştü. Helikopterdeki 6 kişinin tamamı kaza sonucu öldü. O günden sonra yapılan araştırmalar bu olaydaki karanlık noktaları ortaya çıkardı ancak hiçbir zaman ortaya net bir bilgi konamadı. 25 Mart 2009’da zaman buz tuttu, yürekler ise 15 yıldır ısınamıyor…

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19689107/o-gun-zaman-buz-tuttu-15-yildir-yurekler-isinmadi



AFAD Başkanı 2 gündür Malatya’da Çarşının yeni yüzü: 5 bin 269 bağımsız bölüm

AFAD Başkanı Okay Memiş, 2 gündür Malatya’da ki çalışmaları yerinde inceliyor. Akçadağ, Yazıhan, İkizce, Gelinciktepe, Battalgazi bölgelerinde incelemeler yapan Başkan Memiş, burada vatandaşlarla iftar da yaptı. Memiş, son olarak çarşıyla ilgili bazı ayrıntı ve fotoğraflar paylaştı.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19687459/afad-baskani-2-gundur-malatyada-carsinin-yeni-yuzu-5-bin-269-bagimsiz-bolum



Bakan Yerlikaya o illeri açıkladı Malatya “MERCEK” altında

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, aralarında Malatya’nın da olduğu 63 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik 4 gündür devam eden MERCEK-14 operasyonlarında 966 şüpheli hakkında işlem yapıldığını ve 852 silahın ele geçirildiğini duyurdu.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19685355/bakan-yerlikaya-o-illeri-acikladi-malatya-mercek-altinda



Eskilerin bir bildiği varmış Ceviz ağacının altında neden oturulmaz?

Eskiler hep söylerdi: “Ceviz ağacının altında oturulmaz, adamı erken öldürür.” Bu batıl inanç olarak anılsa da bilim insanları eskilerin bu söylediğinin bilimsel bir gerekçe ile doğruladı. İşte ceviz ağacının altında oturulmasının sakıncalı durumları…

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19682631/eskilerin-bir-bildigi-varmis-ceviz-agacinin-altinda-neden-oturulmaz



Kaderini isminde taşıyıp 6 Şubat’ta yaşayan ilçe Malatya’nın “Viranşehir”i

Asırlar önce Timur’un istilaları ve ardından yaşanan büyük bir yangın ile küle dönen, hatta yapılan kazılarda yanmış insan ve hayvan kalıntılarına rastlanan, yaşadığı tüm sancılı süreçlerden sonra adı “Viranşehir” olarak değiştirilen Malatya’nın çileli ilçesi…

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19682588/kaderini-isminde-tasiyip-6-subatta-yasayan-ilce-malatyanin-viransehiri



Malatya’da sıradan bir hayatta kalma meselesi

Malatya’da ağır hasarlı yapılar tehlike saçmaya devam ederken kentte günlük hayat halen tedirginlik ve korkuyla ilerliyor. Bazı yerlerde öyle tehlikeli durumlar göze çarpıyor ki akıllara durgunluk veriyor. Mesela İnönü Caddesi istikametinde bulunan bu hasarlı binadaki dolaplar neredeyse aşağıya doğru düşecek halde ve bunları görenler, “Ya aşağıdaki konteynerlerin üzerine düşerse, ya insanların üzerine devrilirse” gibi yorumlarda bulunuyor.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19682560/malatyada-siradan-bir-hayatta-kalma-meselesi