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İnşaat işçilerinin kaldığı konteynerde yangın çıktı

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Kahramanmaraş’ta bir şantiyede işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı.

İnşaat işçilerinin kaldığı konteynerde yangın çıktı mask
İnşaat işçilerinin kaldığı konteynerde yangın çıktı
İnşaat işçilerinin kaldığı konteynerde yangın çıktı
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Kahramanmaraş’ta bir şantiyede işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı.

İnşaat işçilerinin kaldığı konteynerde yangın çıktı

Edinilen bilgilere göre, merkez Dulkadiroğlu ilçesinde bir şantiyede inşaat işçilerinin kaldığı konteynerde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

İnşaat işçilerinin kaldığı konteynerde yangın çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# kahramanmaraş, şantiye, İşçi, konteyner, yangın, Dulkadiroğlu, itfaiye

24 Mar 2024 - 21:52 - Gündem

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