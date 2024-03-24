İnşaat işçilerinin kaldığı konteynerde yangın çıktı

Kahramanmaraş’ta bir şantiyede işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı.

Edinilen bilgilere göre, merkez Dulkadiroğlu ilçesinde bir şantiyede inşaat işçilerinin kaldığı konteynerde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı