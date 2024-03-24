Ölmeztoprak’tan Akçadağ çıkarması

Saha çalışmalarına devam eden AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak Akçadağ’da vatandaşlarla bir araya geldi. İlçe merkezi ve kırsal mahallelerde esnafı ziyaret eden, vatandaşlarla sohbet eden, sorunlarını dinleyen taleplerini not alan Milletvekili Ölmeztoprak,

“Hemşerilerimizin bizleri, güler yüz ve samimiyetle karşılamaları gücümüze güç katıyor, geleceğe umutla bakmamıza sebep oluyor”

dedi.

Projelerimiz Hazır

31 Mart tarihinde yapılacak yerel seçimlerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Cumhur İttifakı’nın da sandıktan yine zaferle çıkacağını söyledi. Gerçek belediyeciliğin, hizmet belediyeciliğinin, sosyal belediyeciliğin tek adresinin AK Parti olduğunu dile getiren Ölmeztoprak

“Biz vatandaşlarımızın karşısına projelerimiz ile çıkıyoruz. Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Sami Er ve Cumhur İttifakı’mızın tüm belediye başkan adayları vatandaşlarımızın karşısına yatırım ve sosyal projeleri ile çıkıyor. Şehirlerimizi ileriye taşıyacak projelerini anlatıyor”

diye konuştu.

“AKÇADAĞ’DA PROJE DÖNEMİ BAŞLAYACAK”

1 Nisan günü Malatya’nın ve Akçadağ’da proje dönemi başlayacağını kaydeden Milletvekili Ölmeztoprak

“Yaşadığımız asrın felaketinin ardından devlet millet el ele verdik. Yaralarımızı hızla sardık ve sarmaya devam ediyoruz. Malatya’yı adeta yeniden inşa ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları ile devletimiz tüm imkanlarını Malatya için seferber etti. 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve Cumhur İttifakı’mıza büyük bir destek vererek yanımızda olduğunu tüm Türkiye’ye tüm dünyaya gösterdi. Hemşerilerimiz 31 Mart seçimlerinde de aynı destekle yanımızda olacaklar. Belediye Başkan adayımız Sayın Hasan Ulutaş’ın Akçadağ’ımızı geleceğe taşıyacak projeleri hazır. Tüm projeleri hep birlikte hayata geçireceğiz. Biz de Hasan başkanımızın hep yanında olacak, her zaman destekçisi olacağız”

sözlerine yer verdi.

KÖY EVLERİ KISA SÜREDE TAMAMLANACAK

Devam eden deprem çalışmaları ile ilgili de bilgi veren AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, tüm çalışmaları muhtarlarla, sivil toplum kuruluşlarıyla ve vatandaşlarla istişare yaparak sürdürdüklerini belirtti. Akçadağ’da ihalesi yapılan 3 bin deprem konutunun olduğunun, yer tespiti yapılan yerlerde köy evlerinin temeli atıldığını yapımının hızla devam ettiğini söyleyen Milletvekili Ölmeztoprak köy evlerinin en kısa sürede hak sahiplerine teslim edileceğini açıkladı.

Milletvekili Ölmeztoprak, 11 ildeki hak sahipliği başvuru süresini kaçıran afetzedelere bir günlük ek süre verileceğin bu sürenin 26 Mart 2024 günü saat 00.01’de başlayıp saat 23.59’da sona ereceğini dile getirdi.

MALATYA’YI KISA SÜREDE AYAĞA KALDIRACAĞIZ

Ölmeztoprak sözlerini şöyle sürdürdü:

“Köy konutları ile ilgili hemşerilerimizin taleplerini mahalle muhtarlarımız ile istişare ettikten sonra talepleri Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın Yapım İşleri Genel Müdürlüğü’ne ilettik. Gelecek hafta genel müdürlüğümüzden yetkililer Malatya’mıza gelecek ve birlikte saha çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. Bir olarak birlik olarak, tüm çalışmaları yakından takip ederek, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlıklarımızın destekleri ile Malatya’mızı daha hızlı bir sürede ayağa kaldıracağız.”

Kaynak: BÜLTEN