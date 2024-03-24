Erzurum kar manzaralarıyla büyülüyor: Şehir merkezi kartpostalları aratmıyor

Erzurum'da yaklaşık bir haftadır devam eden kar yağışı, şehir merkezini kartpostalları aratmayacak bir güzelliğe bürüdü.

Geçtiğimiz hafta başlayan ve zaman zaman yoğunlaşan kar yağışı, özellikle Erzurum şehir merkezi olmak üzere bölgeyi beyaz bir örtüyle kapladı. Ancak, bu güzel manzara beraberinde ulaşımda zorlukları da getirdi.

Yoğun kar yağışı hem şehir içi hem de yerleşim alanlarını birbirine bağlayan yolları olumsuz etkiledi. Ancak, belediye ve Karayolları ekipleri, 24 saat aralıksız karla mücadele çalışmalarını sürdürerek yolların açık kalmasını sağlamak için çaba harcıyorlar.

Meteoroloji Erzurum'da önümüzdeki hafta içerisinde salı günü de kar yağışının devam edeceğini duyurdu. Vatandaşlar ise Erzurum'un kış mevsiminin henüz bitmediğini ve bu tür yağışların normal olduğunu dile getirdiler.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Erzurum ve çevresinde hava çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçecek. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı görülmesi beklenirken, hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği belirtildi. Ayrıca, yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesine dikkat çeken meteoroloji uzmanları, yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini hatırlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı