Uyuşturucu sevkiyatına iki tutuklama

Kahramanmaraş'ta polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatına yönelik operasyonda önemli bir adım atıldı.

Yapılan operasyonda bir otomobilde yapılan aramada, narkotik köpeğinin de katılımıyla 5 kilogram 50 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında İ.U., M.M., Ş.B. ve yabancı uyruklu S.A.H. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi ve yapılan değerlendirme sonucunda İ.U. ve M.M. tutuklanırken, Ş.B. ve S.A.H. adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Kahramanmaraş polisinin uyuşturucu ile mücadeledeki kararlılığı ve etkin operasyonlarıyla ilgili detaylar, kamuoyunda önemli bir yankı uyandırdı. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan bu tür operasyonların devam edeceği belirtilirken, olayla ilgili detaylı soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı