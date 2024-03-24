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Uyuşturucu sevkiyatına iki tutuklama

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Kahramanmaraş'ta polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatına yönelik operasyonda önemli bir adım atıldı.

Uyuşturucu sevkiyatına iki tutuklama mask
Uyuşturucu sevkiyatına iki tutuklama
Uyuşturucu sevkiyatına iki tutuklama
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Kahramanmaraş'ta polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatına yönelik operasyonda önemli bir adım atıldı.

Uyuşturucu sevkiyatına iki tutuklama

Yapılan operasyonda bir otomobilde yapılan aramada, narkotik köpeğinin de katılımıyla 5 kilogram 50 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Uyuşturucu sevkiyatına iki tutuklama

Operasyon kapsamında İ.U., M.M., Ş.B. ve yabancı uyruklu S.A.H. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi ve yapılan değerlendirme sonucunda İ.U. ve M.M. tutuklanırken, Ş.B. ve S.A.H. adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Uyuşturucu sevkiyatına iki tutuklama

Kahramanmaraş polisinin uyuşturucu ile mücadeledeki kararlılığı ve etkin operasyonlarıyla ilgili detaylar, kamuoyunda önemli bir yankı uyandırdı. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan bu tür operasyonların devam edeceği belirtilirken, olayla ilgili detaylı soruşturma sürüyor.

Uyuşturucu sevkiyatına iki tutuklama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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24 Mar 2024 - 20:24 - Gündem

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