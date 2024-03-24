Uyuşturucu sevkiyatına iki tutuklama

Kahramanmaraş'ta polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatına yönelik operasyonda önemli bir adım atıldı.
Yapılan operasyonda bir otomobilde yapılan aramada, narkotik köpeğinin de katılımıyla 5 kilogram 50 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Operasyon kapsamında İ.U., M.M., Ş.B. ve yabancı uyruklu S.A.H. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi ve yapılan değerlendirme sonucunda İ.U. ve M.M. tutuklanırken, Ş.B. ve S.A.H. adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.
Kahramanmaraş polisinin uyuşturucu ile mücadeledeki kararlılığı ve etkin operasyonlarıyla ilgili detaylar, kamuoyunda önemli bir yankı uyandırdı. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan bu tür operasyonların devam edeceği belirtilirken, olayla ilgili detaylı soruşturma sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.