Kar yağışı sonrası 45 köy yolu ulaşıma kapandı

Erzurum'da aralıklarla devam eden kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde olumsuzluklara neden oluyor.

Hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte özellikle kırsal kesimlerde yaşamı etkileyen durumlar ortaya çıkıyor.

Erzurum'da dün gece ölçülen sıcaklık -11 derece olarak kaydedildi. Şu anda ise 45 köy yolunun ulaşılabilir hale getirilmesi için ekipler yoğun bir çaba harcıyorlar. Kent merkezinde ise kar yağışının etkisiyle bina ve iş yerlerinin çatılarında kar kütleleri ve buz sarkıtları oluştu.

Yetkililer, kapalı yolların trafiğe açılması için ekiplerin makinelerle karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirtti. Kar yağışının etkilerinin azaltılması ve ulaşımın sağlanması için çalışmaların devam edeceği ifade edildi.

Erzurum'da yaşanan bu olumsuzluklar nedeniyle vatandaşların dikkatli olması ve gerekli önlemleri alması gerektiği uyarısında bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı