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Mezarlıkta bulunan ceninle ilgili soruşturma başlatıldı

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Kayseri'nin Talas ilçesine bağlı Harman Mahallesi'nde bulunan Cemil Baba Mezarlığı'nda şok edici bir olay yaşandı. Mezarlık görevlisi tarafından fark edilen ve yaklaşık 4 aylık olduğu tahmin edilen bir cenin bulundu.

Mezarlıkta bulunan ceninle ilgili soruşturma başlatıldı mask
Mezarlıkta bulunan ceninle ilgili soruşturma başlatıldı
Mezarlıkta bulunan ceninle ilgili soruşturma başlatıldı
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Kayseri'nin Talas ilçesine bağlı Harman Mahallesi'nde bulunan Cemil Baba Mezarlığı'nda şok edici bir olay yaşandı. Mezarlık görevlisi tarafından fark edilen ve yaklaşık 4 aylık olduğu tahmin edilen bir cenin bulundu.

Mezarlıkta bulunan ceninle ilgili soruşturma başlatıldı

Yaşanan olayın ardından polis ekipleri hemen olay yerine sevk edildi.

Cenin, incelenmek üzere adli tıp kurumuna götürüldü. Mezarlığın içerisine gömüldükten sonra hayvanlar tarafından ortaya çıkarıldığı belirtilen ceninle ilgili detaylı bir soruşturma başlatıldı.

Mezarlıkta bulunan ceninle ilgili soruşturma başlatıldı

Olay, kamuoyunda büyük bir şaşkınlık ve üzüntüyle karşılandı. Yetkililer, bu tür vahim olayların bir daha yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınacağını belirtirken, soruşturmanın sonuçları merakla bekleniyor.

Mezarlıkta bulunan ceninle ilgili soruşturma başlatıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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24 Mar 2024 - 20:14 - Gündem

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