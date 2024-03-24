Mezarlıkta bulunan ceninle ilgili soruşturma başlatıldı

Kayseri'nin Talas ilçesine bağlı Harman Mahallesi'nde bulunan Cemil Baba Mezarlığı'nda şok edici bir olay yaşandı. Mezarlık görevlisi tarafından fark edilen ve yaklaşık 4 aylık olduğu tahmin edilen bir cenin bulundu.
Yaşanan olayın ardından polis ekipleri hemen olay yerine sevk edildi.
Cenin, incelenmek üzere adli tıp kurumuna götürüldü. Mezarlığın içerisine gömüldükten sonra hayvanlar tarafından ortaya çıkarıldığı belirtilen ceninle ilgili detaylı bir soruşturma başlatıldı.
Olay, kamuoyunda büyük bir şaşkınlık ve üzüntüyle karşılandı. Yetkililer, bu tür vahim olayların bir daha yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınacağını belirtirken, soruşturmanın sonuçları merakla bekleniyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.