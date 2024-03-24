Dereye kapılan 11 yaşındaki çocuğun aranması devam ediyor

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Cırcıp Deresi'ne kapılarak kaybolan 11 yaşındaki Davut K.'yi arama çalışmaları, üçüncü gününde de devam ediyor.

Yukarı Durmuş kırsal Mahallesi yakınlarından geçen Cırcıp Deresi'nde akıntıya kapılan Davut K.'yi bulmak için ekiplerin çabaları sürüyor.

Cuma günü yaşanan trajik olayın ardından bölgeye gelen ekipler, yoğun bir şekilde arama çalışmalarını sürdürüyor. Sualtı arama ve kurtarma ekipleri dere içinde arama yaparken, jandarma ve vatandaşlar da kıyıdan destek vererek çocuğu bulmaya çalışıyor. Ancak şu ana kadar herhangi bir sonuç elde edilemedi.

Olay, Şemse D., Yasemin Ç. ve Davut K.'nin şiddetli akan Cırcıp Deresi'nin kenarında oyun oynarken suya düşmesiyle başladı. Akıntıya kapılanlar, derenin ortasındaki sığ bir yerde durmayı başardı. Çevredekilerin yardım etmeye çalıştığı kadınlar kurtarılırken, Davut K. gözden kayboldu.

Yetkililer ve bölge halkı, Davut K.'nin bulunması için arama çalışmalarını sürdürürken, aynı zamanda olayın yaşandığı dere hattı boyunca da kontrol gerçekleştiriliyor. Ancak hala herhangi bir iz bulunabilmiş değil.

Yaşanan bu olayın ardından çocuğun ailesi ve çevresindeki insanlar büyük bir endişe içinde bekleyişlerini sürdürüyor. Yetkililer ise her türlü çabayı göstererek kayıp çocuğu bulmak için çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı