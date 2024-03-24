Çocuklarda yeme bozukluklarına psikolog gözüyle bakış: Uzmanların önerileri

SANKO Üniversitesi Hastanesi'nde görev yapan Uzman Psikolog Kübra Demirkesen Koçer, çocuklarda yeme bozukluklarına ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Koçer, yeme bozukluklarının sadece kilo ile ilgili olmadığını vurgulayarak, çocuğun yeme tutum ve davranışındaki bozuklukların asıl sorun olduğunu belirtti.

Çocuklarda yeme sorunlarının genellikle 2-3 yaşlarında başladığını ifade eden Uzm. Psikolog Koçer, bu dönemin çocuklar açısından zorlu olduğunu ve bireyselleşme ile bağımsızlık kazanma arasındaki dengeyi bulmanın ebeveynler için de zorlayıcı olduğunu söyledi. Ayrıca, çocuk ve ebeveyn arasında yaşanan günlük çatışmaların çocuğun diğer davranışlarına da olumsuz etki edebileceğine dikkat çekti.

Yeme bozukluklarının çocukların duygu, düşünce ve davranışlarını olumsuz etkileyen önemli bir sorun olduğunu vurgulayan Koçer, son yıllarda bu tür bozuklukların artış gösterdiğine dikkat çekti. Genetik, psikolojik ve sosyal etmenlerin bir araya gelmesiyle yeme bozukluklarının ortaya çıkabileceğini belirten Koçer, doğru tanı ve tedavi ile bu sorunların üstesinden gelinebileceğini ifade etti.

Ergenlik dönemindeki yeme bozukluklarının da özellikle beden algısı ve kilo kaygısıyla ilişkili olduğunu belirten Uzm. Psikolog Koçer, erken müdahalenin tedavi sürecinde önemli bir rol oynadığını vurguladı. Ayrıca, ergenlik dönemindeki çeşitli travmatik deneyimlerin de yeme bozukluklarının ortaya çıkmasında etkili olabileceğini söyledi.

Anne babalara çocuklarında yeme bozukluğu belirtileri gözlemlediklerinde yapabilecekleri konusunda önerilerde bulunan Uzm. Psikolog Koçer, çocuğun bedenini eleştirmemelerini, fazla korumacı ya da kontrolcü olmamalarını, çocuğa alan bırakmalarını ve onlara rol model olmalarını tavsiye etti. Ayrıca, duygularını ifade etmeleri konusunda çocuklarına destek olmaları ve sabırlı bir tutum sergilemeleri gerektiğini belirtti.

Uzman Psikolog Koçer, çocuklarda yeme bozukluklarına karşı alınabilecek önlemler konusunda anne babaları bilgilendirerek, bu tür sorunlarla mücadelede tutarlılığın önemine vurgu yaparak önerilerini sıraladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı