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Fenerbahçe milli maç arası antrenmanlarını sürdürdü

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Fenerbahçe milli maçlar nedeniyle verilen arada çalışmalarına sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Fenerbahçe milli maç arası antrenmanlarını sürdürdü mask
Fenerbahçe milli maç arası antrenmanlarını sürdürdü
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Fenerbahçe milli maçlar nedeniyle verilen arada çalışmalarına sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Fenerbahçe milli maç arası antrenmanlarını sürdürdü

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman salonda yapılan core, ısınma, koordinasyon ve dayanıklılık çalışmalarıyla sona erdi.
Sarı-lacivertliler, çalışmalarına akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla devam edecek.

Fenerbahçe milli maç arası antrenmanlarını sürdürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# fenerbahçe, milli maçlar, antrenman, Can Bartu Tesisleri, ismail kartal

24 Mar 2024 - 19:57 - Spor

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