Afşin arı evi modeli ülke geneline yayılıyor

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, belediyenin öncülüğünde başlatılan ve ödüllü bir proje olan "Afşin Arı Evi", Adalet Bakanlığı'nın Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumları tarafından ülke genelinde örnek alınarak uygulanmaya hazırlanıyor.

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven liderliğinde hayata geçirilen Kırsal Kalkınma Projelerinden biri olan Afşin Arı Evi, dünyada en büyük ikinci arı kolonisine sahip olmasıyla dikkat çekiyor ve Adalet Bakanlığı tarafından örnek proje olarak kabul edilmiş bulunuyor.

Hedef, Türkiye Genelinde Uygulanmak Hacettepe Üniversitesi ve Afşin Belediyesi iş birliği ile hayata geçirilen Afşin Arı Evi projesinin danışmanlığını yapan Prof.Dr. Aslı Özkırım'ın da projeye danışman olarak katıldığı belirtiliyor. Proje, tekstil, gıda ve diğer sektörlere üretim ve ekonomik destek sağlamayı amaçlıyor.

Başkan Güven'in Açıklaması Proje hakkında açıklama yapan Başkan Güven,

"Yaptığımız projelerin devletimiz tarafından örnek alınması bizleri gururlandırıyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kırsal kalkınma için talimatı üzerine çeşitli projeler gerçekleştirdik. Afşin Arı Evi de bunlardan biri. Afşin gibi verimli topraklara sahip, ancak turizm ve sanayi gelirleri kısıtlı ilçeler için bu tür projelerin önemi büyük. Projemizin devletimiz tarafından örnek alınması bizi mutlu ediyor. Başta danışmanımız Prof. Dr. Aslı Özkırım olmak üzere projeye emek veren herkese teşekkür ediyorum. Afşin için yapılan her iyilik, bölge halkının kalkınmasına katkı sağlayacaktır. Desteklerinden dolayı Rabb'imden razı olsun"

şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı