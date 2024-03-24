Uyuşturucu operasyonu: 14 şüpheli gözaltına alındı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik önemli bir müdahale gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalarda, toplamda 476,62 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 14 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca, daha önce uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 21 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmış olan bir kişi ile uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası almış bir kişi de yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gençlerin sıkça bulunduğu bölgelerde gerçekleştirilen çalışmalarda, farklı çeşitlerde ve miktarlarda uyuşturucu maddeler ile birlikte bir tabanca, bir av tüfeği ve bir hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 14 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek. Ayrıca, kesinleşmiş hapis cezaları bulunan A.K. ve H.S. isimli şahıslar da cezaevine teslim edildi.

Polis ekipleri, uyuşturucu madde ticaretine karşı kararlı bir mücadele yürüterek toplum sağlığını ve güvenliğini korumaya devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı