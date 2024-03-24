Akrabalar arasında yol tartışması: 3 yaralı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Kırsal Uzunbahçe Mahallesi'nde, akrabalar arasında hayvanların geçişi için kullanılan yol yüzünden çıkan tartışma kanlı bitti. Olayda 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, akrabalar arasında yaşanan anlaşmazlık, hayvanların geçişi için kullanılan yolun paylaşımı konusunda çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve bir otomobil taşların hedefi oldu.

Durumu haber alan vatandaşlar, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundular. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Jandarma ekipleri, olayın yaşandığı mahallede güvenlik önlemleri alarak soruşturmayı başlattı. Yaşanan olayın ardından mahalledeki gerginlik devam ederken, yetkililerin olayı aydınlatmak için çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı