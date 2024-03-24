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Soğuk havanın ardından gelen kar yağışı arılara zarar verdi

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Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yaşanan yalancı baharın ardından gelen kar yağışı, binlerce arının telef olmasına neden oldu.

Soğuk havanın ardından gelen kar yağışı arılara zarar verdi mask
Soğuk havanın ardından gelen kar yağışı arılara zarar verdi
Soğuk havanın ardından gelen kar yağışı arılara zarar verdi
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Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yaşanan yalancı baharın ardından gelen kar yağışı, binlerce arının telef olmasına neden oldu.

Isınan havaların etkisiyle kovanlarından çıkmaya başlayan arılar, ani olarak gelen kar yağışıyla beklenmedik bir durumla karşılaştılar.

Soğuk havanın ardından gelen kar yağışı arılara zarar verdi

İlçede baharın habercisi olarak algılanan ısınan hava, bal arılarını kovanlarından çıkmaya teşvik etti. Ancak bölgede ansızın başlayan kar yağışı, arıların doğal dengesini bozdu. Binlerce arı, kovanlarından çıktıkları anda kar yağışına yakalandı ve telef oldu.

Soğuk havanın ardından gelen kar yağışı arılara zarar verdi

Başaran köyünde arıcılık yapan Aziz Gökçe, kar yağışı sırasında kovanlarından çıkan arıların telef olduğunu belirtti. Gökçe, telef olan arıları eksi 8 derecede temizlemeye çalıştıklarını ifade etti. Bu beklenmedik olay, arıcılar için büyük bir üzüntü kaynağı oldu.

Soğuk havanın ardından gelen kar yağışı arılara zarar verdi

Yalancı baharın etkisiyle arıların telef olması, doğanın dengesiz hava koşullarına ne kadar hassas olduğunu bir kez daha gösterdi. Beytüşşebap'ta yaşanan bu olay, arıcılar için bir uyarı niteliği taşıyor ve benzer durumlarda daha dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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24 Mar 2024 - 19:39 - Gündem

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