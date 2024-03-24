- Kültür Sanat

Antika sanat pazarı geçmişi canlandırıyor

ABONE OL Google News Sayfamız

Samsun'un Atakum ilçesinde bulunan Yeni Mahalle Atakent Kapalı Pazaryeri'nde her pazar günü kurulan Antika Sanat Pazarı, vatandaşların büyük ilgisini çekiyor. Geçmiş yıllara özlem duyan ziyaretçiler, pazarda satışa sunulan antika ürünlere ilgi gösteriyor.

Antika sanat pazarı geçmişi canlandırıyor mask
Antika sanat pazarı geçmişi canlandırıyor
Antika sanat pazarı geçmişi canlandırıyor
+2
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Samsun'un Atakum ilçesinde bulunan Yeni Mahalle Atakent Kapalı Pazaryeri'nde her pazar günü kurulan Antika Sanat Pazarı, vatandaşların büyük ilgisini çekiyor. Geçmiş yıllara özlem duyan ziyaretçiler, pazarda satışa sunulan antika ürünlere ilgi gösteriyor.

Antika sanat pazarı geçmişi canlandırıyor

Pazarda plaklardan pabuca, gramofon makinelerinden kömürlü ütülere, gaz lambalarından fenerlere, kazan ve tencereye kadar geniş bir yelpazede antika ürünler bulunuyor. Bu zengin çeşitlilik, Samsunlulara nostaljik bir deneyim sunuyor.

Antika sanat pazarı geçmişi canlandırıyor

Antika Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Eyüp Selçuk Yazıcı, pazarın Karadeniz'in tek ve en büyük Antika Sanat Pazarı olduğunu belirtiyor. Yazıcı, pazarın kuruluş amacının geçmişi geleceğe taşımak olduğunu vurgulayarak, gençlere geçmişin izlerini göstermek ve araştırmacılara kaynak sağlamak için bu pazarı açtıklarını ifade ediyor.

Antika sanat pazarı geçmişi canlandırıyor

Her pazar günü düzenlenen bu özel etkinliğe, Samsun ve çevre illerden gelen ziyaretçilerin yanı sıra, Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatandaşlar da ilgi gösteriyor. Antika Sanat Pazarı, bölgenin kültürel ve tarihi değerlerini yaşatmak adına önemli bir rol üstleniyor.

Antika sanat pazarı geçmişi canlandırıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# samsun, Atakum, Yeni Mahalle, Atakent Kapalı Pazaryeri, Antika Sanat Pazarı, antika, plak, gramofon, gaz lambaları, Eyüp Selçuk Yazıcı

24 Mar 2024 - 18:38 - Kültür Sanat

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL