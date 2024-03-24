Antika sanat pazarı geçmişi canlandırıyor

Samsun'un Atakum ilçesinde bulunan Yeni Mahalle Atakent Kapalı Pazaryeri'nde her pazar günü kurulan Antika Sanat Pazarı, vatandaşların büyük ilgisini çekiyor. Geçmiş yıllara özlem duyan ziyaretçiler, pazarda satışa sunulan antika ürünlere ilgi gösteriyor.

Pazarda plaklardan pabuca, gramofon makinelerinden kömürlü ütülere, gaz lambalarından fenerlere, kazan ve tencereye kadar geniş bir yelpazede antika ürünler bulunuyor. Bu zengin çeşitlilik, Samsunlulara nostaljik bir deneyim sunuyor.

Antika Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Eyüp Selçuk Yazıcı, pazarın Karadeniz'in tek ve en büyük Antika Sanat Pazarı olduğunu belirtiyor. Yazıcı, pazarın kuruluş amacının geçmişi geleceğe taşımak olduğunu vurgulayarak, gençlere geçmişin izlerini göstermek ve araştırmacılara kaynak sağlamak için bu pazarı açtıklarını ifade ediyor.

Her pazar günü düzenlenen bu özel etkinliğe, Samsun ve çevre illerden gelen ziyaretçilerin yanı sıra, Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatandaşlar da ilgi gösteriyor. Antika Sanat Pazarı, bölgenin kültürel ve tarihi değerlerini yaşatmak adına önemli bir rol üstleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı