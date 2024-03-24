Sahte sürücü belgesi operasyonu: Şüpheli tutuklandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde, polisin dikkati sayesinde başkasına ait sürücü belgesine kendi fotoğrafını yapıştıran ve 8 suçtan aranan bir şahıs yakalandı. Şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş ve Trafik ekipleri, Afyonkarahisar-Konya arasındaki D-300 Karayolu üzerinde uygulama yaparken Ankara plakalı bir aracı durdurdu. Araç sürücüsü, A.R.T. adına düzenlenmiş olan sürücü belgesini polislere verdi. Ancak polis, sürücü belgesine sonradan yapıştırılan fotoğraftan şüphelenerek detaylı inceleme yaptı ve sahtecilik olduğunu tespit etti.

Şüpheli olan araç sürücüsü, İ.A. adına düzenlenmiş ikinci bir sürücü belgesi daha bulunduğu ve üzerindeki fotoğrafın kendisine ait olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan şahıs, gerçek adının Süleyman Ç. olduğunu, sürücü belgesi olmadığını ve çevirmelerden kaçmak için başkasına ait sürücü belgesini kullandığını itiraf etti.

Şüphelinin parmak iziyle yapılan eşleştirme sonucunda, 8 ayrı suçtan arandığı belirlendi. Süleyman Ç., sahte belge düzenlemek suçundan tutuklanarak Akşehir Cezaevine teslim edildi. Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün başarılı operasyonu sonucunda hukuk önünde hesap sorulmuş oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı