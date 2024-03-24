Uyuşturucu operasyonu: 602 adet hap ve 15 bin tl ele geçirildi

Konya'nın Kulu ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta ve sürücünün üzerinde yapılan aramada 602 adet uyuşturucu hap ve 15 bin TL ele geçirildi. Şüpheli H.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Camikebir Mahallesi'nde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araç sürücüsü H.K.'nin üzerinde ve araçta yapılan aramada 602 adet uyuşturucu hap ile uyuşturucudan elde edildiği tahmin edilen 15 bin TL nakit para bulundu. Gözaltına alınan H.K. ve araç, emniyete götürüldü.

Şüpheli H.K., emniyetteki işlemlerinin ardından Kulu Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkan H.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün başarılı operasyonuyla uyuşturucu ticaretine yönelik önemli bir adım atılmış oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı