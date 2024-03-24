“Malatya'nın menfaati bizim için her şeyin üzerinde”

Yeniden Refah Partisi Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Murat Aslan, belediyeyi kazansalar da, kazanmasalar da her zaman Malatya’ya hizmet etmeye hazır olduklarını kaydetti. Aslan,
“Yeşilyurtlunun ve Malatyalıların menfaatleri bizim için her şeyin üzerinde”
dedi.
Yeniden Refah Partisi Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Murat Aslan, seçim çalışmaları kapsamında Yeşilyurt, Gündüzbey, Konak, Yakınca ve Kilek mahallelerini ziyaret etti.
Esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Yeniden Refah Partisi Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Murat Aslan,
“Yeşilyurt, Gündüzbey, Konak, Yakınca ve Kilek maalesef kaderine terk edilmiş durumda. Daha yıkılacak bir çok bina, ev ve iş yeri var. Zaten yıkılan binaların enkazı bile çoğu yerde taşınmamış duruyor. İktidarın milletvekillerine ve siyasilerine soruyorum 6 Şubat depreminin üzerinden yaklaşık 13.5 ay geçmiş bu bölgeye bir çivi bile çakmamışsınız. Bundan sonra mı çakacaksınız? Yeşilyurtlu, Malatyalı esnafımızı vatandaşımızı 21 metrekare konteynerde kalmaya mahkum etmişsiniz. Yeşilyurtlu vatandaşımız ve esnafımız 13.5 aydır derdini anlatacak yer bulamamaktan şikayetçi. İktidarın Malatyalı siyasileri siz ‘Şeyh Edebali'nın Milleti Yaşat Ki Devlet Yaşasın’ anlayışından çok uzak kalmışsınız”
şeklinde konuştu.
“BİR DAHA PİŞMAN OLMAMAK İÇİN”
Dertlerinin Yeşilyurt ve Malatya’nın kazanması olduğunu kaydeden Aslan,
“Yeşilyurt, Malatya ve bu millet ayağa kalkmadıkça benim kazanmamın, partimin kazanmasının, hiçbir anlamı ve önemi yok. Bizim derdimiz Yeşilyurt'un, Malatya'nın kazanması. Yeter ki milletimiz eski günlerine dönsün depremin etkilerini üzerinden atsın. Sizlerin huzurunda söz veriyorum biz kazansak da kazanmasak da ekibimle birlikte her türlü bu memlekete, bu millete hizmet etmeye hazırız. Yeşilyurtlunun ve Malatyalıların menfaatleri bizim için her şeyin üzerindedir. Şurada seçimlere tam bir hafta kaldı. Bir daha pişman olmamak için bir daha keşke dememek için, 31 Mart sabahı sandıklara gittiğinizde size bu hayatı, bu zulmü reva gören zihniyete gereken dersi vermek için elinizi vicdanınıza koyarak sandıklarda en demokratik hakkınız olan oyunuzu kullanın. Allah hepimizin hakkında ne hayırlıysa onu versin diyerek bizleri misafir eden kapılarını açan siz esnaf ve halkımıza teşekkür ediyorum”
ifadelerine yer verdi.
Kaynak: BÜLTEN
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.