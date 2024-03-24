24 Mar 2024 - 18:09 - Siyaset

“Malatya'nın menfaati bizim için her şeyin üzerinde”

Yeniden Refah Partisi Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Murat Aslan, belediyeyi kazansalar da, kazanmasalar da her zaman Malatya’ya hizmet etmeye hazır olduklarını kaydetti. Aslan, “Yeşilyurtlunun ve Malatyalıların menfaatleri bizim için her şeyin üzerinde” dedi.