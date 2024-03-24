24 Mart 2024 Malatya’da kaç kişi vefat etti?

Malatya’da bugün 7 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şu şekilde:
76 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Mehmet Dağlı’nın taziye adresi: Topsöğüt Mahallesi, Yeşilyurt,
11 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Zehra Naz Şahin’in taziye adresi: MALET Konteyner, Battalgazi,
91 yaşında vefat eden ve İkizce Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Fatma Çİfçi’nin taziye adresi: İkizce Mahallesi, Yeşilyurt,
65 yaşında vefat eden ve Hatunsuyu Mahallesi Battalgazi Mezarlığına defnedilen Mehmet Şimşek’in taziye adresi: Hatunsuyu Mahallesi, Battalgazi,
73 yaşında vefat eden ve Alibaba Mezarlığına defnedilen Şemsi Alkan’ın taziye adresi: Alibaba Mezarlığı, Battalgazi,
58 yaşında vefat eden ve Kolköy Mahallesi Akçadağ Mezarlığına defnedilen Mahmut Deliktaş’ın taziye adresi: Kolköy Mahallesi, Akçadağ,
84 yaşında vefat eden ve Elmasuyu Mahallesi Mezarlığına defnedilen Ramazan Sansar’ın taziye adresi: Elmasuyu Mahallesi, Battalgazi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.