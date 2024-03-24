24 Mart 2024 Malatya’da kaç kişi vefat etti?

Malatya’da bugün 7 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şu şekilde:

76 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Mehmet Dağlı’nın taziye adresi: Topsöğüt Mahallesi, Yeşilyurt,

11 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Zehra Naz Şahin’in taziye adresi: MALET Konteyner, Battalgazi,

91 yaşında vefat eden ve İkizce Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Fatma Çİfçi’nin taziye adresi: İkizce Mahallesi, Yeşilyurt,

65 yaşında vefat eden ve Hatunsuyu Mahallesi Battalgazi Mezarlığına defnedilen Mehmet Şimşek’in taziye adresi: Hatunsuyu Mahallesi, Battalgazi,

73 yaşında vefat eden ve Alibaba Mezarlığına defnedilen Şemsi Alkan’ın taziye adresi: Alibaba Mezarlığı, Battalgazi,

58 yaşında vefat eden ve Kolköy Mahallesi Akçadağ Mezarlığına defnedilen Mahmut Deliktaş’ın taziye adresi: Kolköy Mahallesi, Akçadağ,

84 yaşında vefat eden ve Elmasuyu Mahallesi Mezarlığına defnedilen Ramazan Sansar’ın taziye adresi: Elmasuyu Mahallesi, Battalgazi.