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Çaykur Rizespor, İstanbulspor maçına hazırlanıyor

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Çaykur Rizespor, milli maçlar nedeniyle verilen aranın ardından deplasmanda oynayacağı İstanbulspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmana sürdürdü.

Çaykur Rizespor, İstanbulspor maçına hazırlanıyor mask
Çaykur Rizespor, İstanbulspor maçına hazırlanıyor
Çaykur Rizespor, İstanbulspor maçına hazırlanıyor
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Çaykur Rizespor, milli maçlar nedeniyle verilen aranın ardından deplasmanda oynayacağı İstanbulspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmana sürdürdü.

Çaykur Rizespor, İstanbulspor maçına hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Çaykur Rizespor, 2 Nisan Salı günü saat 17.00’de İstanbulspor'a konuk olacak. Yeşil-mavili ekip bu maçın hazırlıklarına Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde sürdürüyor.
Antrenman; ısınma koşusu ve baskı top kapma çalışmasıyla başladı. Dar alanda çift kale pas çalışmasıyla devam eden idman, yarı sahada taktik çalışma ve serbest vuruş çalışmasıyla tamamlandı.

Çaykur Rizespor, İstanbulspor maçına hazırlanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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24 Mar 2024 - 17:08 - Spor

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