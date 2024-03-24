Van'ın Çatak ilçesinde devam eden yağmur ve kar yağışıyla birlikte çığ tehlikesi

Van'ın Çatak ilçesinde devam eden yağmur ve kar yağışının etkisiyle çığlar sürekli düşmeye devam ediyor. Bugün sabah saatlerinde ilçe merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan Korulu Mahallesi yoluna çığ düştü.

Bu olay sonucu, 1 mahalle ve 6 sokağın ilçeyle bağlantısını sağlayan kara yolu ulaşıma kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bölgedeki çığları temizlemek için yoğun bir mesai harcıyor. Çatak-Korulu Mahalle yolunda düşen çığ bölgesinde biriken kar yığınlarını temizlemeye çalışan ekipler, yolların kısa sürede tekrar ulaşıma açılmasını hedefliyor.

Yaşanan çığ tehlikesi ve kapanan yollar nedeniyle vatandaşların yetkililere haber vermesi üzerine acil önlemler alındı. Ekipler, güvenlik ve ulaşımın sağlanması için çalışmalarına devam ediyor.

Çatak ilçesindeki bu doğal afetle başa çıkmak için seferber olan ekipler, kar yağışının etkilerini en aza indirmek için büyük çaba sarf ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı