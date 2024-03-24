Motosikletin cami duvarına çarpması sonucu bir kişi yaralandı

Adıyaman'ın Yenipınar Mahallesi'nde, sürücüsü ve plakası henüz tespit edilemeyen bir motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Atatürk Caddesi'nde bulunan Yenipınar Camii'nin duvarına çarptı.

Kazada motosiklette bulunan Muhammed Okan T. isimli kişi yaralandı.

Yaralanan Muhammed Okan T., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak kaza sonrasında bazı kişilerin motosikleti olay yerinden alarak kaybolduğu bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı