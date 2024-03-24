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Ehliyetsiz sürücünün kullandığı kamyonet kontrolden çıkarak devrildi

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Adıyaman merkez Malazgirt Mahallesi 3.Çevre Yolu üzerinde, ehliyetsiz olduğu belirlenen S.Ö. yönetimindeki 21 DZ 841 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.

Ehliyetsiz sürücünün kullandığı kamyonet kontrolden çıkarak devrildi mask
Ehliyetsiz sürücünün kullandığı kamyonet kontrolden çıkarak devrildi
Ehliyetsiz sürücünün kullandığı kamyonet kontrolden çıkarak devrildi
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Adıyaman merkez Malazgirt Mahallesi 3.Çevre Yolu üzerinde, ehliyetsiz olduğu belirlenen S.Ö. yönetimindeki 21 DZ 841 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.

Ehliyetsiz sürücünün kullandığı kamyonet kontrolden çıkarak devrildi

Ardından aydınlatma direklerine çarpan kamyonet, yol ortasına devrilerek durdu. Kazada can kaybı veya yaralanma olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Ehliyetsiz sürücünün kullandığı kamyonet kontrolden çıkarak devrildi

Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kaza yerinde incelemelerde bulundu ve ardından devrilen kamyonet yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Ehliyetsiz sürücünün kullandığı kamyonet kontrolden çıkarak devrildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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24 Mar 2024 - 16:56 - Asayiş

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