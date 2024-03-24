Ehliyetsiz sürücünün kullandığı kamyonet kontrolden çıkarak devrildi

Adıyaman merkez Malazgirt Mahallesi 3.Çevre Yolu üzerinde, ehliyetsiz olduğu belirlenen S.Ö. yönetimindeki 21 DZ 841 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.
Ardından aydınlatma direklerine çarpan kamyonet, yol ortasına devrilerek durdu. Kazada can kaybı veya yaralanma olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.
Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kaza yerinde incelemelerde bulundu ve ardından devrilen kamyonet yoldan kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.