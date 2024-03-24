Ehliyetsiz sürücünün kullandığı kamyonet kontrolden çıkarak devrildi

Haber albümü için resme tıklayın

Adıyaman merkez Malazgirt Mahallesi 3.Çevre Yolu üzerinde, ehliyetsiz olduğu belirlenen S.Ö. yönetimindeki 21 DZ 841 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.

Ardından aydınlatma direklerine çarpan kamyonet, yol ortasına devrilerek durdu. Kazada can kaybı veya yaralanma olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kaza yerinde incelemelerde bulundu ve ardından devrilen kamyonet yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı