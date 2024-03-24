AFAD Başkanı 2 gündür Malatya’da Çarşının yeni yüzü: 5 bin 269 bağımsız bölüm

AFAD Başkanı Okay Memiş, 2 gündür Malatya’da ki çalışmaları yerinde inceliyor. Akçadağ, Yazıhan, İkizce, Gelinciktepe, Battalgazi bölgelerinde incelemeler yapan Başkan Memiş, burada vatandaşlarla iftar da yaptı. Memiş, son olarak çarşıyla ilgili bazı ayrıntı ve fotoğraflar paylaştı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Okay Memiş, 2 gündür Malatya’da ki çalışmaları yerinde inceliyor. Akçadağ, Yazıhan, İkizce, Gelinciktepe, Battalgazi bölgelerinde incelemeler yapan Başkan Memiş, son olarak çarşıyla ilgili bazı görüntüler ve fotoğraflar paylaştı.

İŞTE AFAD BAŞKANI’NIN İNCELEMELERİNDEN NOTLAR

İlk olarak AFAD Başkanı Okay Memiş, Malatya AFAD İl Müdürlüğünü ziyaret ederek, bölgede devam eden iyileştirme faaliyetlerine dair

“Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı”

gerçekleştirdi.

Okay Memiş, İkizce ve Akçadağ ilçelerinde inşa edilen konutları yerinde inceledi; yeni evlerine yerleşen aileleri ziyaret etti. Memiş,

“Yeni ve sıcak yuvaları afetzede vatandaşlarımıza hayırlı olsun”

dileğinde bulundu.

Yazıhan ilçesinde inşa edilen deprem konutlarında Kıroğlan ailesine misafir olan Memiş, akşam saatlerinde ise Acıbadem Konteyner Kenti’nde vatandaşlarla birlikte iftar yaptı.

Gelinciktepe Deprem Konutları inşaat alanında sona gelinen çalışmaları yerinde inceleyen AFAD Başkanı Okay Memiş, yetkililerden bilgi aldı.

4 BİN 709 İŞ YERİ, 560 KONUT

Son olarak AFAD Başkanı Memiş, Malatya çarşısına ilişkin incelemeler yaptı. Buradaki incelemesinde şu bilgiler aktarıldı:

“Deprem bölgesinde hayatın normale dönüşünü hızlandırmak ve kent kültürünü korumak amacıyla yerinde dönüşüm projeleri gerçekleştiriyoruz. AFAD Başkanımız Vali Okay Memiş, Battalgazi ilçesinde 4 bin 709 iş yeri, 560 konut olmak üzere, toplam 5 bin 269 bağımsız bölümden oluşan Yerinde Dönüşüm Projesi’ni inceleyerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.”