24 Mar 2024 - 16:30- Gündem G:

AFAD Başkanı 2 gündür Malatya’da Çarşının yeni yüzü: 5 bin 269 bağımsız bölüm

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AFAD Başkanı Okay Memiş, 2 gündür Malatya’da ki çalışmaları yerinde inceliyor. Akçadağ, Yazıhan, İkizce, Gelinciktepe, Battalgazi bölgelerinde incelemeler yapan Başkan Memiş, burada vatandaşlarla iftar da yaptı. Memiş, son olarak çarşıyla ilgili bazı ayrıntı ve fotoğraflar paylaştı.

AFAD Başkanı 2 gündür Malatya’da Çarşının yeni yüzü: 5 bin 269 bağımsız bölüm mask
AFAD Başkanı 2 gündür Malatya’da Çarşının yeni yüzü: 5 bin 269 bağımsız bölüm
AFAD Başkanı 2 gündür Malatya’da Çarşının yeni yüzü: 5 bin 269 bağımsız bölüm
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AFAD Başkanı Okay Memiş, 2 gündür Malatya’da ki çalışmaları yerinde inceliyor. Akçadağ, Yazıhan, İkizce, Gelinciktepe, Battalgazi bölgelerinde incelemeler yapan Başkan Memiş, burada vatandaşlarla iftar da yaptı. Memiş, son olarak çarşıyla ilgili bazı ayrıntı ve fotoğraflar paylaştı.

AFAD Başkanı 2 gündür Malatya’da Çarşının yeni yüzü: 5 bin 269 bağımsız bölüm

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Okay Memiş, 2 gündür Malatya’da ki çalışmaları yerinde inceliyor. Akçadağ, Yazıhan, İkizce, Gelinciktepe, Battalgazi bölgelerinde incelemeler yapan Başkan Memiş, son olarak çarşıyla ilgili bazı görüntüler ve fotoğraflar paylaştı.

AFAD Başkanı 2 gündür Malatya’da Çarşının yeni yüzü: 5 bin 269 bağımsız bölüm

İŞTE AFAD BAŞKANI’NIN İNCELEMELERİNDEN NOTLAR

İlk olarak AFAD Başkanı Okay Memiş, Malatya AFAD İl Müdürlüğünü ziyaret ederek, bölgede devam eden iyileştirme faaliyetlerine dair

“Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı”

gerçekleştirdi.

AFAD Başkanı 2 gündür Malatya’da Çarşının yeni yüzü: 5 bin 269 bağımsız bölüm

Okay Memiş, İkizce ve Akçadağ ilçelerinde inşa edilen konutları yerinde inceledi; yeni evlerine yerleşen aileleri ziyaret etti. Memiş,
“Yeni ve sıcak yuvaları afetzede vatandaşlarımıza hayırlı olsun”

dileğinde bulundu.

AFAD Başkanı 2 gündür Malatya’da Çarşının yeni yüzü: 5 bin 269 bağımsız bölüm

Yazıhan ilçesinde inşa edilen deprem konutlarında Kıroğlan ailesine misafir olan Memiş, akşam saatlerinde ise Acıbadem Konteyner Kenti’nde vatandaşlarla birlikte iftar yaptı.

AFAD Başkanı 2 gündür Malatya’da Çarşının yeni yüzü: 5 bin 269 bağımsız bölüm

Gelinciktepe Deprem Konutları inşaat alanında sona gelinen çalışmaları yerinde inceleyen AFAD Başkanı Okay Memiş, yetkililerden bilgi aldı.

AFAD Başkanı 2 gündür Malatya’da Çarşının yeni yüzü: 5 bin 269 bağımsız bölüm

4 BİN 709 İŞ YERİ, 560 KONUT

Son olarak AFAD Başkanı Memiş, Malatya çarşısına ilişkin incelemeler yaptı. Buradaki incelemesinde şu bilgiler aktarıldı:

“Deprem bölgesinde hayatın normale dönüşünü hızlandırmak ve kent kültürünü korumak amacıyla yerinde dönüşüm projeleri gerçekleştiriyoruz. AFAD Başkanımız Vali Okay Memiş, Battalgazi ilçesinde 4 bin 709 iş yeri, 560 konut olmak üzere, toplam 5 bin 269 bağımsız bölümden oluşan Yerinde Dönüşüm Projesi’ni inceleyerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.”
AFAD Başkanı 2 gündür Malatya’da Çarşının yeni yüzü: 5 bin 269 bağımsız bölüm

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24 Mar 2024 - 16:30 Malatya- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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