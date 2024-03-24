Yıldırım: “Her tarafa aynı hizmet gidecek”

Yeniden Refah Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bilal Yıldırım,
“Belediyenin parasını, sizlerin parasını kendimize reklam diye kullanmayacağız. Sadece ve sadece hizmet etmek için kullanacağız. Malatya’da Paşaköşkü ile Fahri Kayahan ve Kurşunlu arasında hiçbir fark kalmayacak. Her tarafa aynı hizmet gidecek”
dedi.
Yeniden Refah Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bilal Yıldırım, Hekimhan Belediye Başkan Adayı Kemal Oktay ile birlikte Kurşunlu ve Gelengeç Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya gelip, kalabalık katılımlarla mahalle toplantıları gerçekleştirdi.
Yeniden Refah Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bilal Yıldırım,
“Daha önce de genel seçimde Yeniden Refah Partisi’nin milletvekili adayıydım. Az bir oyla kaybetmiştik. Kurşunlu bölgesinde de bize güzel oy çıkmıştı. Ben daha önce Refah Partisi’nde, Fazilet Partisinde, Saadet Partisinde hepsinde Gençlik Kolları Başkanlığı yaptım. Bu nedenle Malatya’mızın her bölgesini biliyorum. Biz halktan birisiyiz, sizden birisiyiz. Bu nedenle sizden 31 Mart’ta oy isteyerek, sahip çıkmanızı istiyorum”
dedi.
“VATANDAŞLARIMIZI TEHDİT EDEREK OY İSTEDİLER”
31 Mart yerel seçimleri için son bir haftaya girildiğine dikkat çeken Yıldırım,
“Son bir haftaya girdik, son bir haftada aynı algıyı yapıyorlar. Milletvekilliği seçiminde de son bir haftaya girdiğimiz zaman bizim oylarımız yüzde 17 gözüküyordu. Yeniden Refah Partisi Malatya’da 1 tane milletvekilliğini alıyor, ikincisini zorluyordu. Ben genel seçimde bir oyu Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, bir oyda kendim için istedim. Bu arkadaşlar, bir baktılar ki, kendi oyları düşüyor, her tarafa gittiler, ‘Yeniden Refah Partisine oy verirseniz, bizim oylarımız düşerse Malatya’ya ödenek gelmez, Malatya’da evleriniz yapılmaz’ sözleri ile vatandaşlarımızı tehdit ederek oy istediler. Böyle olunca son 1 hafta bizim oylarımız biraz düştü ve bin 500 oy ile milletvekilliğini kaçırdık. Ama biz yılmadık, çalışmaya devam ettik”
şeklinde konuştu.
“HER TARAFA AYNI HİZMET GİDECEK”
Malatya’nın sevdalısı olduğunu söyleyen Yıldırım,
“Partiler ve makamlar gelip geçici. Bizim amacımız Malatyalılara hizmet etmektir. Göreve geldiğimiz zaman hiç kimseyi ayırt etmeden herkese eşit bir şekilde hizmet edeceğiz. Çünkü biz Malatya’yı seviyoruz, Malatya sevdalısıyız. Size bir israftan bahsedeyim, Malatya’da nereye bakarsanız, her 5 metrede belediyenin tabelaları var. Kendi isimlerini yazdırıyorlar. Biz belediye başkanı olduğumuz da Malatya’da hiçbir yere kendi ismimizi yazdırmayacağız. Eğer yazdırırsak da altına not düşeceğiz, ‘bunu kendi paramızla yaptık’ diye. Belediyenin parasını, sizlerin parasını kendimize reklam diye kullanmayacağız. Sadece ve sadece hizmet etmek için kullanacağız. Malatya’da Paşaköşkü ile Fahri Kayahan ve Kurşunlu arasında hiçbir fark kalmayacak. Her tarafa aynı hizmet gidecek”
diye konuştu.
Yeniden Refah Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bilal Yıldırım ,
“Bize diyorlarki, ‘İstanbul’da, Ankara’da niye aday gösterdiniz? Sizin yüzünüzden başka partiler kanacak.’ Biz diyoruz ki, biz hiç kimseye kaybettirmek çini değil, kendimiz kazanmak ve halkımıza hizmet etmek için geleceğiz. Türkiye genelinde olduğu gibi Malatya’da da Yeniden Refah Partisi’ne ciddi bir teveccüh var. İnsanlarımız artık bunların israfından bıkmış, bunların yalanlarından bıkmış, bunların adam kayırmalarından bıkmış. İnsanlarımız ‘Artık Yeniden Refah Partisine oy vereceğiz’ diyorlar.”
sözlerini kaydetti.
Yıldırım,
“Seçimleri kazandığımızda, Yeniden Refah Partili belediyelerin kapısına şunu asacağız; ‘Rüşvet alan da veren de melundur’ yazacağız. Yani ‘Rüşvet alanda verende ateştedir, yanacaktır’ Hadis-i Şerifini hatırlatacağız. Çünkü Yeniden Refah Partililerin olduğu yerde rüşvet olduğu rüşvet olmaz, şatafat olmaz, para sağa sola çarçur edilmez. Bu paralar vatandaşa hizmet etmek için kullanılır”
dedi.
Kaynak: BÜLTEN
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.