24 Mar 2024 - 15:57 - Siyaset

Yıldırım: “Her tarafa aynı hizmet gidecek”

Yeniden Refah Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bilal Yıldırım, “Belediyenin parasını, sizlerin parasını kendimize reklam diye kullanmayacağız. Sadece ve sadece hizmet etmek için kullanacağız. Malatya’da Paşaköşkü ile Fahri Kayahan ve Kurşunlu arasında hiçbir fark kalmayacak. Her tarafa aynı hizmet gidecek” dedi.