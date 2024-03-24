“31 Mart’a kadar çalınmadık kapı bırakmayacağız”

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın, Meclis üyesi adayları, ana kademe, kadın kolları ve gençlik kolları teşkilatları konteyner kent ziyaretlerine devam ediyor.

AK Parti Battalgazi İlçe Teşkilatı, yaklaşan yerel seçimler öncesinde konteyner kent ziyaretlerine tüm hızıyla devam ediyor. Yaklaşık 100 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen ve toplamda 11 ekip halinde yapılan konteyner hane ziyaretleri vesilesiyle kapısı çalınmadık bir konteyner dahi bırakılmamaya özen gösteriliyor.

“ADAYLARIMIZ MALATYA’MIZ İÇİN BİR FIRSAT”

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri çalışması kapsamında çalınmadık kapı, tutulmadık el bırakmamak adına tüm teşkilat mensuplarıyla birlikte sahada olduklarını dile getiren AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci,

“Seçim çalışmalarımız kapsamında Battalgazi bölgemizde kapısı çalınmadık hane, tutulmadık el bırakmamak adına var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Bugün Malet-1 ve Malet-2 Konteyner Kent’lerinde hemşehrilerimizi ziyaret ettik. Geçtiğimiz günlerde ise bu çalışmamızı Teknokent Konteyner Kent Alanında gerçekleştirmiştik. Yaklaşık olarak 100 kişilik ekibimizle birlikte sabah saatlerinde başlamış olduğumuz hane ziyaretlerimiz kapsamında konteyner kentte yaşayan her bir vatandaşımızın teker teker kapılarını çalarak, hem Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını ilettik hem de yaklaşan yerel seçimler öncesinde hemşehrilerimizden destek istedik. Bizler AK Parti teşkilatları olarak, bugüne kadar milletimizden aldığımız güçle birlikte aşkla çalışmaya, milletimize hizmetkar olmaya gayret gösterdik ve çok şükür bunu başardık. Malatyalı kardeşlerimiz, Battalgazili kardeşlerimiz çok iyi biliyorlar ki çalışan, üreten ve milletine hizmetkar olan AK kadrolar yine yeniden bu şehri ayağa kaldıracak olanlardır. Şehrimizin yeniden imarı ve inşaası noktasında; birbirleriyle uyumlu, laf değil hizmet üretecek olan belediye başkan adaylarımız hemşehrilerimizin de destekleriyle inşallah 31 Mart’ta rekor bir oyla iş başına gelecekler. Özellikle Büyükşehir ve iki merkez ilçemizde, Malatya’mız için adeta bir fırsat olan belediye başkan adaylarımızın da gayret ve çabalarıyla, şehrimizi eskisinden daha güzel, daha modern bir hale getirmek için kolları sıvayacağız. Merkezi hükümetimizin de yoğun destekleriyle Malatya’mız ve Battalgazi’miz AK kadrolar ile adeta küllerinden yeniden doğacak. AK Kadrolarla birlikte hafızalarımızın tozlu raflarına kaldırmış olduğumuz; şehir merkezimiz, evlerimiz, köylerimiz, caddelerimiz, sokaklarımız; eskisinden daha modern, eskisinden daha sağlam bir şekilde inşaa edilecek. Şehrimizin her bir sokağının ışığını yeniden yakacağız”

diye konuştu.

Kaynak: BÜLTEN