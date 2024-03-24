Gezer: “Malatya için yeni hazırlıklı bir kadroya ihtiyaç var”

Bir şehrin ekonomisini ayağa kaldırmadan o şehrin ayağa kaldırılamayacağını dile getiren Malatya Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Prof. Dr. İbrahim Gezer, bugünden itibaren Malatya’nın artık sıradan tedbirlerle ve sıradan kadrolarla ayağa kaldırılamayacağını belirtti. Gezer,

“Yeni bir kurucu iradeye ihtiyaç var, yeni hazırlıklı bir kadroya ihtiyaç var”

dedi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Prof. Dr. İbrahim Gezer, seçim gezileri kapsamında Yeşilyurt ilçesine bağlı Cumhuriyet Örnekköy’de vatandaşlarla buluştu, projelerini anlattı seçimlerde destek istedi.

Mahalle halkının katılımı ile gerçekleşen toplantıda konuşan Gezer, önümüzdeki hafta sonu yapılacak yerel yönetimler seçimi ile halkın yaşadıkları ilin ve ilçenin belediye başkanlarını meclis üyelerini ve muhtarlarını seçeceklerini söyledi. Prof. Dr. Gezer,

“Yıllardır Malatya'da çalışmalarımız var, Malatya ile ilgili çok sayıda projeler gerçekleştirdik. Adeta Malatya'yı alan alan, sektör sektör, ilçe ilçe çalıştık, hazırlık yaptık. Yol haritasını çıkartıp, stratejilerimizi belirledik. Yetki aldığımızda hangi konuda nerede başlayacağımız zihnimizde net arkadaşlar. Ciddi bir emek var. Hatta ben bazen söylüyorum”

dedi.

“MUHTEMELEN 5-10 SIRA DAHA GERİYE GİTMİŞİZDİR”

Bu seçimde genç seçmenlerin de oylarının gelecek açısından önemli olduğunu ifade eden Gezer,

“Ben bazen gençlerle konuşurken diyorum ‘Biz yetişkinler en fazla bu günümüzü kaybederiz, ama siz hem bugününüzü hem geleceğinizi kaybedeceksiniz’. Dolayısıyla inisiyatif almak gerekiyor. Bir gerçeğimiz var o da şu. Malatya aşağı yukarı 15-20 yıldır irtifa kaybetmeye devam ediyor. En hızlı yoksullaşan 5 ilden birisi, Malatya tarımı en fazla geriye giden 4 ilden birisi. Hayvancılığı en fazla geriye giden 3 ilden birisi. Tarım da 2003 yılında 30’uncu sıradayken şu anda 42’inci sırada. Yine hayvancılık 2002 yılında 22’inci sıradayken şu anda 49’uncu sırada. Bu rakamların tamamı depremden önceki rakamlar, depremden sonra da muhtemelen 5-10 sıra daha geriye gitmişizdir. Yine suç oranlarının en çok arttığı birkaç ilden birisi Malatya. Sadece son 10 yılda 5 kat artmış Malatya'daki suç oranları. Depremden sonra da bu ihmalkarlık devam ediyor. Deprem bölgesinde en az konut yapılan 2 ilden bir tanesi Malatya. Dolayısıyla Malatya ile ilgili temel bir sorun var. Malatya'ya epey bir süredir vizyoner bir yönetimle yönetilemiyor”

şeklinde konuştu.

“MALATYA ARTIK SIRADAN KADROLARLA AYAĞA KALDIRILAMAZ”

Malatya’nın üretimini arttırmaya ihtiyacının olduğunu da belirten Gezer,

“Bir şehrin ekonomisini ayağa kaldırmadan o şehri ayağa kaldıramazsınız. Bugünden itibaren Malatya artık sıradan tedbirlerle ve sıradan kadrolarla ayağa kaldırılamaz. Yeni bir kurucu iradeye ihtiyaç var, yeni hazırlıklı bir kadroya ihtiyaç var. Ve yıllardır hazırlık yapmış, yol haritasını çıkarmış, dersini çalışmış, ev ödevini yapmış bir kadroya ihtiyaç var. İşte biz de bu anlamda emin olun altını çizerek söylüyorum Malatya'nın siyasi tarihinin son 100 yılının en kapsamlı hazırlığını yapmış bir hemşerinizim. Malatya kan kaybediyor, Malatya'da bir değişime ihtiyaç var. Bu haliyle giderse Malatya daha da çok kaybedecek onu söyleyeyim”

diye konuştu.

“EMEK VERMEK GEREKİYOR”

Konuşmasında iktidar ve ana muhalefetin adayını da eleştiren Gezer şunları kaydetti:

“AK Parti'nin yönettiği ilçeler son 20 yılda Malatya'da ortalama 70 sıra geriye gitmiş ise CHP'nin yönettiği ilçelerde 200 yıl geriye gitmiş. Sadece aday olmak yetmiyor, bu işe bir hazırlık gerekiyor, emek vermek gerekiyor. Bakınız Malatya bu kadar sorun yaşarken, koca koca büyük şehirleri yöneten ana muhalefet partisi bir gün 2 tane uzman getirip bu şehirde bir tane rapor hazırladı mı? Bu şehir niye bu kadar yoksullaşıyor diye tartıştı mı? Ateşli konuşmaların dışında bu şehre gerçekten bir şey katmak gibi bir vizyon ortaya koymuyor, kimseye de danışmıyor. Bir türlü kimseyi dinlemiyor. İktidarı iktidar yapan birazda muhalefettir. Malatya'nın sosyolojisi belli, Malatya Veli Ağbaba’yı 10 sefer oyladı. Malatya'nın sosyolojisinde tek başına giden seçimde yüzde 17-18’i geçmedi. CHP olarak tek başına Malatya seçim kazanmasının imkanı yok. Zaten bu seçimde de göreceğiz. Bu kadar algı oluşturmaya falan gerek yok, böyle milleti toplayarak, iftarlar vererek, böyle yüzlerce insanları getirerek sosyolojiyi değiştiremezsiniz. Kemal Kılıçdaroğlu’nun yaptığı gibi akılcı bir ittifak ya da bir işbirliği modeliyle ortaya çıkmak gerekiyordu. Biz de bunun altyapısını oluşturarak kendisine gittik. Malatya'da bana sorarsanız hem iktidardan, ana muhalefetten 3-5 kişilik bir ekip var ismini söylemek istemiyorum spekülasyon olmasın diye. Ve şu anda oturmuşlar telefonların başında orayı burayı arayarak şehir üzerinden elde ettikleri nüfusu kaybetmemek için bir çaba içerisindeler.”

Kaynak: BÜLTEN