Ağbaba: “Dayısı olmayan bir yere giremiyor”

CHP Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Veli Ağbaba,

“Liyakat önemli ama bir mülakatı gençlerin başına bela ettiler. Biz, ‘Mülakat değil liyakat’ diyoruz. Mülakata giren gençlere ‘Dayın var mı?’ diye soruyorlar. Dayısı olmayan bir yere giremiyor. Bizim iddiamız şu; Malatya Büyükşehir Belediyesinden başlayarak bu düzeni değiştirmek, mülakat denilen ucubeyi yerle bir etmek”

dedi.

Malatya İl Başkanlığı toplantı salonunda gençlerle bir araya gelen CHP Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Veli Ağbaba, bir seçim kampanyası yürüttüklerini, bu kampanya sürecinde her kesimden gençlerin heyecanını ve gözlerinde umudu gördüğünü ifade etti.

“GENÇLERLE YOL YÜRÜMEKTEN MUTLULUK VE ONUR DUYUYORUM”

Gençlerin bütün ön yargıları yerle bir ettiğini dile getiren Ağbaba, şunları kaydetti:

“Gençler Malatya’da adeta tarih yazıyor. Bu büyük yolculuğa gençler eşlik ediyor. Bir büyük yolculuğu ve heyecanı hep beraber yaşıyoruz. Bu yolculuktaki en büyük yol arkadaşlarım sevgili gençler ve çocuklar. Bu yolculukta gençlerle olmaktan büyük mutluluk, onur duyuyorum.”

Ağbaba, Türkiye ve deprem bölgesi olan Malatya’da ekonomik koşulların kötü olduğuna dikkat çekerek depremle birlikte Malatya’nın daha zorlu günler yaşadığını söyledi. Zorlu günlerden en çok payı gençlerin aldığını ifade eden Ağbaba,

“Yapılan bir araştırmada, gençlerin yüzde 86’sı tanıdığı biri olmadan işe giremeyeceğini düşünüyor. Bir ‘dayısı’ olmadan işe giremeyeceğini düşünüyor. Ben burada sadece Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday değilim tanıdığı, dayısı olmayanların dayısı olmaya adayım”

diye konuştu.

“FAKİR FUKARANIN ÇOCUĞU İŞE ALINMIYOR”

“Liyakat önemli ama bir mülakatı gençlerin başına bela ettiler” diyen Veli Ağbaba, şunları ifade etti:

“Biz, ‘Mülakat değil liyakat’ diyoruz. Mülakata giren gençlere ‘Dayın var mı?’ diye soruyorlar. Dayısı olmayan bir yere giremiyor. Gittiğim her yerde gördüğüm bir manzara var; dayın yoksa AK Parti’li, CHP’li ya da MHP’li olman arasında bir fark yok. AK Parti’ye, MHP’ye, CHP’ye oy veren gençler arasında dayınız yoksa bir fark yok. İktidar fakirsen, dayın ya da kimsen yoksa ayırmıyor yani kimsesizlerin ve yoksulların çocuklarını devlete almıyor. Allah var, bu konuda ayrım yapmıyor. AK Parti’li fakir fukaranın çocuğunu da işe almıyor, MHP’li fakir fukaranın çocuğunu da işe almıyor. Bizim iddiamız şu; Malatya Büyükşehir Belediyesinden başlayarak bu düzeni değiştirmek, mülakat denilen ucubeyi yerle bir etmek.”

“BU SİSTEMİ MUTLAKA DEĞİŞTİRECEĞİZ”

Ağbaba, Malatya’daki işsizlerin yüze 60’ının 30 yaş altı olduğunu kaydederek,

“Bu ciddi bir rakam. Her üç gençten biri iş arıyor. Gençler çalışmış oldukları işten memnun değil. Biz, Malatya’da Türkiye’ye örnek bir çalışmayı gerçekleştireceğiz. Hızlı bir şekilde istihdam ofislerini kuracağız. Maalesef gençler üniversiteyi bitirir işe giremez, devlet okul okutur ama okul bitince başının çaresine bakmaları söylenir. Malatya Büyükşehir Belediyesine çalışan alacaksak; dayısı olanları değil ailesinden hiç çalışan olmayan, en yoksul ailenin çocuğunu alacağız. Bu konuda da örnek olacağız. Evinde hiç çalışan olmayan ailelere pozitif ayrımcılık yapacağız. Eskiden gençler üniversiteye giderken mezun olduktan sonra ne iş yapacağı belli olurdu. Artık üniversite mezunları için yeni kavramlar çıktı; İİBF atanamayanlar, atanamayan öğretmenler, atanamayan mühendisler, atanamayan sağlık çalışanlar, tıbbi sekreterler, ziraat mühendisleri… Bu sistemin mutlaka değişmesi, mülakatın kaldırılması lazım”

ifadelerini aktardı.

Kaynak: BÜLTEN