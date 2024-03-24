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20 köy yolu ulaşıma kapandı

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Muş’un Varto ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi.

20 köy yolu ulaşıma kapandı mask
20 köy yolu ulaşıma kapandı
20 köy yolu ulaşıma kapandı
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Muş’un Varto ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi.

20 köy yolu ulaşıma kapandı

Varto ilçesinde etkili olan kar yağışının fırtınaya dönüşmesiyle birçok köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Hava sıcaklığının eksilere düştüğü ilçe merkezinde kar kalınlığı ise 10 santimetreyi buldu. İlçe Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, yüksek kesimlerde bulunan köylerde fırtınanın etkili olması nedeniyle yaklaşık 20 köy ve mezranın yolunun kapandığı ve kar yağışının dinmesinin ardında yol açma çalışmalarının başlatılacağı belirtildi.

20 köy yolu ulaşıma kapandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Muş, Varto, kar yağışı, Ulaşım, köy yolu

24 Mar 2024 - 14:51 - Gündem

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