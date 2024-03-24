20 köy yolu ulaşıma kapandı

Muş’un Varto ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Varto ilçesinde etkili olan kar yağışının fırtınaya dönüşmesiyle birçok köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Hava sıcaklığının eksilere düştüğü ilçe merkezinde kar kalınlığı ise 10 santimetreyi buldu. İlçe Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, yüksek kesimlerde bulunan köylerde fırtınanın etkili olması nedeniyle yaklaşık 20 köy ve mezranın yolunun kapandığı ve kar yağışının dinmesinin ardında yol açma çalışmalarının başlatılacağı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı