20 köy yolu ulaşıma kapandı

Muş’un Varto ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi.
Varto ilçesinde etkili olan kar yağışının fırtınaya dönüşmesiyle birçok köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Hava sıcaklığının eksilere düştüğü ilçe merkezinde kar kalınlığı ise 10 santimetreyi buldu. İlçe Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, yüksek kesimlerde bulunan köylerde fırtınanın etkili olması nedeniyle yaklaşık 20 köy ve mezranın yolunun kapandığı ve kar yağışının dinmesinin ardında yol açma çalışmalarının başlatılacağı belirtildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.