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Taşkın: “Çarşı inşaatının bitim süresi 5 ay öne çekildi”

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AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın, “Geçtiğimiz günlerde Malatya’ya gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Mehmet Özhaseki ile verimli görüşmeler yaptık. Sayın Bakanımız müjdeyi vererek çarşı inşaatının bitim süresini 5 ay öne çekti. Biraz daha sabır, inşallah yıl sonu 2025 yılı başında bütün kardeşlerimiz yeni çarşıda anahtarını çevirerek dükkanını açacaktır” dedi.

Taşkın: “Çarşı inşaatının bitim süresi 5 ay öne çekildi” mask
Taşkın: “Çarşı inşaatının bitim süresi 5 ay öne çekildi”
Taşkın: “Çarşı inşaatının bitim süresi 5 ay öne çekildi”
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AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın,

“Geçtiğimiz günlerde Malatya’ya gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Mehmet Özhaseki ile verimli görüşmeler yaptık. Sayın Bakanımız müjdeyi vererek çarşı inşaatının bitim süresini 5 ay öne çekti. Biraz daha sabır, inşallah yıl sonu 2025 yılı başında bütün kardeşlerimiz yeni çarşıda anahtarını çevirerek dükkanını açacaktır”

dedi.

Taşkın: “Çarşı inşaatının bitim süresi 5 ay öne çekildi”

Seçim çalışmalarına STK ve esnaf ziyaretleri ile devam AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın, depremde büyük yara alan Malatya’nın birlik ve beraberlik ile ayağa kaldırılabileceğini ifade ederek,

“Şehrimizi biz merkezli ortak akıl ve istişareyi öne alan bir anlayışla yöneteceğiz”

dedi.

Taşkın: “Çarşı inşaatının bitim süresi 5 ay öne çekildi”

Malatya Sıla Bilgi, Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Yetimler Kervanı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine ziyaretlerde bulunan AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın, daha sonra Malatya Park AVM’de esnaflarla bir araya geldi.

Sivil Toplum Kuruluşlarının toplum açısından önemine vurgu yapan AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın,

“STK’ların Malatya’mızın kültürel, ekonomik, eğitim ve spor gibi birçok alandaki gelişiminde katkısı göz ardı edilemez. STK’lar milletle devlet arasında köprüdür”

ifadelerini kullandı.

Taşkın: “Çarşı inşaatının bitim süresi 5 ay öne çekildi”

Depremlerde büyük yıkım yaşayan Malatya’nın yeniden imarı ve ihyası için sürdürülen çalışmalar hakkında da bilgiler aktaran Taşkın, kalıcı konutlardaki çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirterek,

“Geçtiğimiz günlerde Malatya’ya gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Mehmet Özhaseki ile verimli görüşmeler yaptık. Sayın Bakanımız müjdeyi vererek çarşı inşaatının bitim süresini 5 ay öne çekti. Biraz daha sabır, inşallah yıl sonu 2025 yılı başında bütün kardeşlerimiz yeni çarşıda anahtarını çevirerek dükkanını açacaktır. Esnaf kardeşlerimizden biraz daha sabır diliyorum”

diye konuştu.

Taşkın: “Çarşı inşaatının bitim süresi 5 ay öne çekildi”

Kaynak: BÜLTEN

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24 Mar 2024 - 14:43 Malatya- Siyaset

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