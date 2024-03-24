Konteyner hırsızları yakalandı

Malatya’da, Büyükşehir Belediyesi yan tarafında bulunan geçici konteyner çarşıda 5 ayrı iş yerinde gerçekleşen hırsızlık olayları sonrasında zanlılar yakalandı.
Malatya’da, 5 ayrı hırsızlık olayına karıştıkları belirlenen 2 zanlı yakalandı.
Malatya’da, Büyükşehir Belediyesi yan tarafında bulunan geçici konteyner çarşıda 5 ayrı iş yerinde gerçekleşen hırsızlık olayları sonrasında zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı. İzlenen kamera görüntüleri sonrası olaya karıştıkları belirlenen 2 zanlı yakalandı.
Zanlıların polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.