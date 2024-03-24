- Asayiş

Konteyner hırsızları yakalandı

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Malatya’da, Büyükşehir Belediyesi yan tarafında bulunan geçici konteyner çarşıda 5 ayrı iş yerinde gerçekleşen hırsızlık olayları sonrasında zanlılar yakalandı.

Konteyner hırsızları yakalandı mask
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Malatya’da, Büyükşehir Belediyesi yan tarafında bulunan geçici konteyner çarşıda 5 ayrı iş yerinde gerçekleşen hırsızlık olayları sonrasında zanlılar yakalandı.

Malatya’da, 5 ayrı hırsızlık olayına karıştıkları belirlenen 2 zanlı yakalandı.

Konteyner hırsızları yakalandı

Malatya’da, Büyükşehir Belediyesi yan tarafında bulunan geçici konteyner çarşıda 5 ayrı iş yerinde gerçekleşen hırsızlık olayları sonrasında zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı. İzlenen kamera görüntüleri sonrası olaya karıştıkları belirlenen 2 zanlı yakalandı.

Zanlıların polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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24 Mar 2024 - 14:24 Malatya- Asayiş

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