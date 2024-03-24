Tüberküloz uzmanından uyarı: Çocukluk döneminde BCG aşısı hayati önem taşıyor

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmethan Turan, bulaşıcı bir hastalık olan tüberkülozdan korunmanın önemine dikkat çekiyor.

Dünya Tüberküloz Günü kapsamında yapılan açıklamada, tedavi edilmeyen tüberküloz hastalığının ölümcül seyredebileceği vurgulanıyor.

Dr. Turan, tüberkülozun vücuttaki bütün organlarda enfeksiyon oluşturabileceğini ve belirtilerinin zamanla ağırlaşabileceğini belirtiyor. Hastalığın bulaşıcı olduğunu vurgulayan Dr. Turan, özellikle öksürme ve hapşırmalar sırasında havaya saçılan verem mikroplarının sağlam kişiler tarafından solunmasıyla bulaştığını ifade ediyor.

Tedavi edilmeyen tüberküloz hastalığının ölümcül olabileceğine dikkat çeken Dr. Turan, tedavi sürecinde Verem Savaş Dispanserleri'nin önemine işaret ediyor. Tedavi sürecinin en az 6 ay sürdüğünü belirten uzman, düzenli ilaç kullanımının önemini vurguluyor.

Dr. Turan ayrıca, tüberkülozdan korunmanın önemli bir yolu olan BCG (Verem) aşısının çocukluk döneminde yapılması gerektiğini vurguluyor. Bunun yanı sıra, sağlıklı beslenme ve hastalıklı kişilerle temasın önlenmesinin de korunma stratejileri arasında olduğunu belirtiyor.

Tüberkülozla mücadelede bilinçlendirme ve koruyucu önlemlerin alınması gerektiğini vurgulayan Dr. Turan, halkı bu konuda bilinçlendirmenin önemine dikkat çekiyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı