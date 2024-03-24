Yeşilyurt, Kale, Yazıhan, Hekimhan, Doğanşehir ilçeleri yarına dikkat!

FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Buna göre şu ilçe ve mahallelere elektrik verilemeyecek:

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Kale ilçesine bağlı Kaleköy Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yazıhan ilçesine bağlı Durucasu, Bahçelievler, Kömüşhan, Hamidiye, Bereketli, Sürür mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Hekimhan ilçesine bağlı Sarıkız, Yayladam, Dursunlu, Karaçayır, Kızılhisar mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 14.00 saatleri arasında Doğanşehir ilçesine bağlı Polat, Fındık, Çavuşlu, Yolkoru mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Duruldu, Görgü, Seyituşağı, İkizce mahallelerine,

Yarın 10.00 ila 11.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı İkizce Mahallesi’ne,

Yarın 11.00 ila 13.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı İkizce Mahallesi’ne,

26-27-28-29 MART’TA KESİNTİ BÖLGELERİ

26 Mart Salı günü 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Hekimhan ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesi’ne,

26 Mart Salı günü 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Esenli, Aşağıörükçü, Yukarıörükçü, Eğin mahallelerine,

26 Mart Salı günü 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Pütürge ilçesine bağlı Ağalar Mahallesi’ne,

26 Mart Salı günü 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Kozluca, Darıca, Yaylımlı, Develi, Yalınkaya, Sarıhacı, Bayramuşağı, Tataruşağı, Durulova, Kahyalı, Ortaköy, Kepez, Doğu, Demirciler, Gürkaynak, Dümüklü, Doğanlar, Taşevler, Bekiruşağı, Çevirme, Harunuşağı, Hançerli, Çakıllıpınar, Bahri mahallelerine,

26 Mart Salı günü 11.40 ila 15.40 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Büyükçimiş Mahallesi’ne,

27 Mart Çarşamba günü 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Hekimhan ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesi’ne,

27 Mart Çarşamba günü 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Esenli, Aşağıörükçü, Yukarıörükçü, Eğin mahallelerine,

27 Mart Çarşamba günü 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Darende ilçesine bağlı Ağılyazı, Kavak, Göllüce, Karabacak, Nurkuyusu, Irmaklı, Akbaba, Ayvalı, Kaynarca, Aşağıselimli, Kızılhisar, İlisuluk, Hacılar Sıragöz mahallelerine,

27 Mart Çarşamba günü 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Hekimhan ilçesine bağlı Bağyolu, Fatih mahallelerine,

28 Mart Perşembe günü 08.30 ila 09.30 saatleri arasında Hekimhan ilçesine bağlı Pirali, Pacalı, Esikli, Ulaçlı, Deregezen, Kaynak, Taşdelen, Kazanç, Sinikli, Kılıçlı, Bahçeli, Sipahiuşağı, Konducak, Çakırsu, Bostancık, Eskiarapgir, Boğazlı, İçmece, Morhamam, Narmikan, Yamaç, Doydum, Meşeli mahallelerine,

28 Mart Perşembe günü 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Demirciler, Çakıllıpınar, Kepez mahallelerine,

28 Mart Perşembe günü 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Doğanlar, Hartut, Resuluşağı, Levent, Çobanuşağı, Kolköy, Kasımuşağı, Sakalıuzun, Eğin, Bağköy, Mezra, Küçükkürne, Kurtuşağı, Büyükköy, Kayadibi, Çatalbahçe, Güneşli, Demirciler, Çakıllıpınar, Aksüt mahallelerine,

29 Mart Cuma günü 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Topsöğüt, Cevatpaşa, Samanköy, Cumhuriyet mahallelerine,

29 Mart Cuma günü 15.00 ila 15.30 saatleri arasında Arapgir ilçesine bağlı Kayakesen mahallelerine elektrik enerjisi verilemeyecek.